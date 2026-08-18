La moda de masses occidental ensopega a la Xina: els grans grups del món tenen cada vegada menys botigues i vendes a Àsia
El fenomen és culpa tant del feble creixement econòmic del mercat com d’un patriotisme batejat com a ‘guochao’ que porta els habitants a prioritzar les marques locals
Paula Clemente
A la Xina es van adonar fa un temps que no tenia sentit pagar el que pagaven per la moda occidental (de masses, primer, i de luxe, després) quan aquesta, en molts casos, es fabricava a la Xina o en països del seu entorn. I encara menys quan van començar a sorgir alternatives autòctones completament a l’altura del que la població buscava en les seves competidores estrangeres. Per què, doncs, pagar més per una samarreta de Gap, segona marca del podi mundial?
L’exemple no és triat a l’atzar: aquest grup, amb una facturació anual d’uns 14.000 milions d’euros, va signar un acord per transferir les operacions a la Xina i Taiwan a un soci local el 2022. «Estem molt compromesos amb els nostres clients a la Xina i sabem que és un mercat amb un potencial enorme per a l’empresa —justificava aleshores el responsable del negoci internacional de la companyia, Mark Breitbard—. Així que estem desbloquejant-ne el creixement a través de l’associació amb socis locals com Baozun».
És aquest acord el que explica, probablement, que sigui l’únic dels cinc grups de moda de masses més grans del món amb importants plans de creixement al país (obrir, aquest any, 50 botigues noves) i fins i tot amb un establiment més en marxa el 2026 que el 2025, un any que havia començat, tot sigui dit, amb una dotzena d’establiments menys que l’exercici anterior.
Aquesta ambició de Gap, sigui com sigui, és un cas a part. A tancament de 2025, Inditex tenia 111 establiments oberts a la Xina i 19 a Taiwan, davant dels 134 i 21, respectivament, de l’any anterior. Els treballadors han passat de superar els 3.000 el 2024 a situar-se al voltant dels 2.800 el 2025, i el resultat abans d’impostos ha baixat dels 252 milions d’euros als 233 milions a la regió. El gegant espanyol de la moda no desglossa la xifra de vendes per països, però aquestes també s’han reduït dels aproximadament 4.700 milions d’euros als 4.600 milions al continent asiàtic, una regió que té la Xina com el seu mercat més important.
Un panorama semblant dibuixen les xifres d’H&M, segona del podi de la moda. La cadena sueca té un centenar menys de botigues a la regió d’Àsia, Oceania i Àfrica el 2025 que el 2024 (de més de 1.000 a menys de 950), la plantilla ha disminuït en més de 800 persones durant el darrer exercici (d’unes 4.700 a 3.900, aproximadament) i les vendes a la regió han baixat de gairebé 30.000 milions de corones sueques a 27.700 milions (de 2.700 milions d’euros a 2.500 milions d’euros, al canvi actual).
El podi el completa Gap (el grup també és propietari de Banana Republic), que no desglossa les vendes per mercats ni continents, però que també ha vist reduir la seva xarxa de botigues al país. Després hi ha Fast Retailing Group (Uniqlo), però el seu origen japonès fa que el camí per competir en el mercat xinès sigui diferent. Tanca el rànquing dels cinc grups de moda de masses més grans la britànica Primark, que ni tan sols té botigues a la Xina.
En sisena posició, per apuntar encara un altre cas, hi ha VF Corporation (The North Face, Vans o Timberland), el conseller delegat de la qual va afirmar fa tot just dos anys que creia fermament que la Xina podia tenir un paper clau en les seves vendes, però que afronta les mateixes dificultats que la resta: en la presentació dels resultats del darrer trimestre de 2025, el grup va afirmar que les vendes de Vans queien perquè s’havien tancat botigues i reduït l’inventari a la Xina. També van reconèixer, per cert, que cada vegada hi produïen menys i que el que fabricaven servia per proveir el mercat local.
El fenomen ‘guochao’
Aquesta decisió confirma una de les grans teories sobre per què aquest mercat s’ha complicat tant per als grans grups occidentals. «La Xina és el país dels components electrònics i de moltíssims avenços tecnològics: és un mercat espectacular que està molt per davant d’Europa i dels Estats Units en molts aspectes; gairebé qualsevol cosa te la poden fer millor», resumeix Pau Almar, exdirectiu del sector i consultor estratègic de moda.
La seva tesi és que ser cada vegada més conscients d’això ha provocat una mena de sentiment patriòtic que també els ha portat a prioritzar la moda local. Especialment, un cop detectat aquest «corrent que va començar amb el ‘fast fashion’ i del qual s’ha encomanat el luxe, que consisteix a haver-se adonat que estaven comprant coses a Europa que, en realitat, es fabriquen a la Xina» i que, a més, «les estaven comprant més cares». El fenomen fins i tot té un nom: l’han batejat com a ‘guochao’.
També n’han estat víctimes Louis Vuitton, Kering, Nike… Aquest expert n’exceptua Ralph Lauren, Hermès o Adidas, però per moviments molt vinculats a les seves marques, com ara el fet de ser enseyes en ple creixement en general o, en el cas de la casa esportiva alemanya, pel Mundial de futbol, per haver fet viral un producte relacionat amb l’Any Nou xinès o per haver encertat en les seves col·laboracions amb influencers locals.
L’economia xinesa
En aquest sentit, Almar està convençut que el públic xinès continuarà sent crucial en les vendes de les empreses de moda occidentals, ja sigui pel que venguin a través de la xarxa desplegada al país (encara que vagi a menys), ja sigui per les compres que faci el turista asiàtic. Tot i això, les complicacions estan servides.
Sobretot perquè el panorama no és del tot engrescador pel que fa a la situació interna del país. Les darreres dades de l’Oficina Nacional d’Estadística indiquen que el comerç minorista va vendre menys aquest maig que el mateix mes de l’any anterior, un retrocés que no es veia des de finals de 2022. «El desequilibri intern entre una oferta forta i una demanda feble és agut», advertia l’organisme, segons va publicar Europa Press.
Segons les dades d’aquest mateix mes de juliol, el producte interior brut (PIB) del gegant asiàtic creix també al ritme més baix des de 2022 (+4,3%), i ho fa arrossegat, entre altres factors, perquè les llars estan retallant la despesa. I davant d’una frugalitat obligada… ‘guochao’.
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Via: El Periódico
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