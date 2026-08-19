Afiliats de CGT i USB insten els treballadors dels escorxadors d'Avinyó i Macoba a mobilitzar-se contra els ERTO
Els associats dels sindicats organitzen piquets a les entrades de les dues empreses i fan entrega d'un fulletó informatiu per denunciar els expedients al sector carni
Una quinzena d'afiliats de CGT, Unió Sindical del Bages (ASB) i moviment popular de la comarca han organitzat piquets aquest migdia, durant els canvis de torn, a les entrades dels escorxadors d'Avinyó i Macoba per denunciar els ERTO al sector carni arran de la crisi de la pesta porcina africana. Els associats dels sindicats han entregat un fulletó informatiu a tots els treballadors que entraven i sortien de la feina per instar-los a organitzar-se "al marge de les organitzacions pactistes i pro-empresa" i a defensar col·lectivament els seus drets.
Els dos sindicats van alertar prèviament en un comunicat que les empreses "estaven traslladant els costos de la crisi als treballadors i qüestionaven el silenci dels comitès d'empresa, les organitzacions sindicals majoritàries i els mitjans de comunicació". Van assegurar que no havien estat coneixedors de la situació fins a finals de juliol.
Bernat Conill, secretari d'acció sindical de la Federació Local de CGT Sallent ha explicat a Regió7 que, arran de l'esclat de la crisi el novembre de l'any passat i un primer ERTO que va afectar 458 treballadors a Osona, van començar a fer piquets preventius als escorxadors d'Avinyó, Macoba i Mafrica. "Volíem informar els treballadors sobre què fer en cas que s'apliquessin els expedients, perquè creiem que no és la mesura i reiterar també la necessitat d'organitzar-se en sindicats combatius creant seccions sindicals".
Ha assegurat que ja preveien que es podia arribar a aquest punt i que la seva preocupació ha estat la de protegir els treballadors davant un model que defineix "d'absolutament sobredimensionat i en mans de pocs empresaris". "No pot ser que quan les coses van bé els empresaris es reparteixin els beneficis entre quatre i que, quan van malament, els primers a sortir perjudicats siguin els treballadors", ha lamentat Conill.
En el fulletó que han fet entrega exposen que la facturació de l'escorxador d'Avinyó l'any passat va ser de 210,4 milions d'euros, la de Macoba de 155,8 milions i Mafrica de 150,4 milions. "No podem acceptar que després d'anys de creixement empresarial a costa de salaris baixos, ritmes de treball intensos, externalitzacions, ETT, inseguretat laboral, autoritarismes i problemes de salut física i mental la solució sigui demanat més sacrificis als treballadors", denuncien.
Per combatre aquesta situació, el secretari de CGT Sallent ha insistit en la idea d'agrupar-se en una secció sindical que sigui prou forta per plantejar les millores que calgui. "Som un sindicat que aposta per la participació de tots els treballadors a l'hora de decidir quin és el model que hi ha d'haver al sector porcí". I ha contraposat el seu paradigma al de CCOO i UGT. "Són proempresa i no estan a l'altura quan les coses es compliquen. No podem esperar que siguin la resposta a una crisi tan grossa com aquesta. Històricament, la CGT i la CNT, el sindicalisme de veritat, és el que ha respost en moments quan les condicions s'han agreujat", ha assegurat.
Sense constància del nombre d'expedients
Els dos sindicats es van assabentar dels expedients a través de treballadors afiliats i afectats per la mesura, però no han arribat a saber el nombre exacte d'ERTO. "Hi ha un silenci absolut perquè volen passar la crisi de puntetes i que els treballadors ho paguin abaixant el cap. Volem fer ressò d'aquesta situació i ensenyar en mans de qui estan les decisions", ha apuntat Conill.
Una denúncia que encara consideren més important davant una crisi que podria arribar en el pitjor dels escenaris si el brot arribés a una granja. "Seria el col·lapse. Ho hem viscut amb el tèxtil, la mineria i el porcí seria la tercera", ha avisat. Per això, si arriba aquest punt, "ja estaríem preparats si ens organitzem", assegura.
Conill també ha estat crític amb les empreses afectades pels expedients. "Haurien d'haver demostrat que estaven al costat dels treballadors des del minut zero de la crisi. Porten molts anys amb un model explotador i han estat callant fins ara. Les condicions han anat empitjorant, els salaris baixat i els treballadors s'han empobrit", ha sentenciat.
Les exigències de CGT i ASB
Les dues organitzacions demanen que no hi hagi cap acomiadament ni ERTO com a resposta a la crisi, participació efectiva dels treballadors en qualsevol procés de transformació del sector, increment salarial del 30%, condicions de treball dignes i segures, mesures immediates contra l'assetjament i els abusos de poder, i garantia de transport i accessibilitat als centres de treball.
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