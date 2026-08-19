MULTES PER PRÀCTIQUES ABUSIVES
Consum sanciona amb un milió d’euros l’empresa de lloguer de cotxes Avis per cobrar despeses addicionals als clients multats per infraccions de trànsit
El ministeri dirigit per Pablo Bustinduy detalla que la resolució esgota la via administrativa, però Avis la podrà recórrer als tribunals
Jaime Mejías
El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat una sanció d’un milió d’euros a l’empresa de lloguer de cotxes Avis per portar a terme pràctiques abusives. Així es desprèn d’un comunicat remès aquest dimecres pel departament dirigit per Pablo Bustinduy.
L’expedient, tal com ha detallat el ministeri, va néixer d’una reclamació presentada per l’Associació de Persones Consumidores i Usuàries Basca EKA/ACUV, i esgota la via administrativa. No obstant, sí que pot recórrer-se als tribunals. Al ser contactats per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, per obtenir la seva versió, Avis ha declinat fer comentaris.
El recàrrec per les multes
Segons les argumentacions de Consum, l’empresa cobrava una taxa d’entre 33,88 € i 45€ en concepte de despeses de gestió de sanció administrativa als clients sancionats amb una multa de trànsit en el moment que tenien un dels seus vehicles de lloguer.
Avis feia aquest recàrrec per gestionar el pagament de la multa i comunicar a l’administració la identitat de la persona infractora, una gestió a què està obligada per llei, per la qual cosa Consum considera aquesta pràctica abusiva.
La resolució del ministeri es recolza en la vulneració dels articles 82, 87.5 i 87.6 de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. En concret, considera que imposa el pagament d’un servei a la clientela que respon al compliment d’una obligació legal de l’empresa i estableix una càrrega econòmica desproporcionada que trenca l’equilibri contractual en perjudici de la persona consumidora.
La resolució del departament recorda que la identificació del conductor responsable d’una infracció constitueix una obligació legal del titular del vehicle, d’acord amb l’article 11 de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària.
En el cas de les empreses de lloguer, aquesta obligació es compleix facilitant a l’Administració la identitat de la persona arrendatària o, en el seu cas, el contracte de lloguer, per la qual cosa no pot repercutir-se a la clientela un cost addicional per realitzar un tràmit que la llei imposa al titular del vehicle. Les pràctiques han sigut considerades com a «molt greus», a l’apreciar-se circumstàncies agreujants previstes en la llei.
L’historial de sancions
Aquesta nova sanció se suma a la llista de les ja imposades des del novembre del 2023, quan Bustinduy va rellevar Alberto Garzón com a ministre de Consum. El novembre del 2024, Consum va imposar una multa de 178,93 milions d’euros a cinc aerolínies low cost: Ryanair (107,78 M€), Vueling (39,26 M€), EasyJet (29,09 M€), Norwegian (1,61 M€) i Volotea (1,19 M€), per diverses pràctiques abusives, entre les quals destaca el cobrament de l’equipatge de mà.
Més d’un any després, el ministeri va apuntar cap a Airbnb, a qui va imposar una multa de 64,06 milions d’euros el desembre del 2025 per publicar anuncis d’allotjaments turístics sense llicència o amb informació falsa o incompleta, entre altres infraccions.
Ja aquest any, Consum va sancionar amb 3,6 milions l’empresa Lloguer Segur per pràctiques abusives contra els inquilins, entre les quals traslladar despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte a l’arrendatari.
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