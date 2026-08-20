Encariment del 20%
Els preus del dièsel i la gasolina segueixen a l’alça tot l’estiu i no han deixat de pujar des del final de la rebaixa de l’IVA
El gasoil acumula un encariment del 21,5% i la gasolina del 18,5% des del principi de juliol amb la retirada de la retallada fiscal i malgrat els descomptes indirectes aprovats pel Govern
David Page
Els preus dels combustibles continuen sense tocar sostre i no han deixat de pujar durant tot l’estiu, cosa que aboca a una operació tornada de vacances cada vegada més cara. Des de principis de juliol, quan el Govern va retirar la rebaixa de l’IVA que havia estat vigent en els mesos anteriors per pal·liar l’impacte en el preu de la guerra a l’Orient Mitjà, l’encariment dels carburants ha sigut continu. I ja són set setmanes consecutives amb augments del cost de repostar a les gasolineres.
El dièsel acumula un encariment del 21,5% i la gasolina del 18,5% des de l’inici de juliol, quan el Govern va retocar les mesures de l’escut ‘anticrisi’ i va retirar la rebaixa de l’IVA dels carburants, que va tornar a passar del 10% dels mesos previs al 21% habitual. L’IVA reduït es va substituir per l’aplicació de descomptes indirectes en els combustibles, que no han aconseguit evitar les pujades durant tot l’estiu:
L’Executiu va aprovar una reducció excepcional de l’impost especial d’hidrocarburs (IEH), que implicava una rebaixa de 15 cèntims per litre durant el juliol, de 10 cèntims a l’agost i de 5 cèntims al setembre. Tanmateix, el reial decret incloïa una clàusula de revisió automàtica d’aquests descomptes si els preus continuaven disparats. En virtut d’aquesta salvaguarda especial, el descompte per al gasoil escalarà fins als 20 cèntims per litre al setembre, mentre que en el cas de la gasolina sí que es continuarà amb la reducció esglaonada i s’aplicarà la rebaixa de només 5 cèntims per litre.
El preu del litre del gasoil va pujar a Espanya un altre 0,38% l’última setmana per situar-se en els 1,828 euros de mitjanaa, el seu nivell més alt des de mitjans d’abril, segons els registres del Butlletí Petro de la Unió Europea. Es tracta del preu mitjà en el conjunt del mercat nacional, però a moltes gasolineres espanyoles el preu del dièsel se situa per sobre dels 2 euros per litre. En paral·lel, el preu mitjà del litre de la gasolina va escalar fins als 1,705 euros, després d’encarir-se un 0,17 % respecte a la setmana anterior, per mantenir-se en màxims des de finals d’abril.
El final de la rebaixa de l’IVA decidida pel Govern i el retoc de l’impost dels hidrocarburs per aplicar descomptes van provocar un canvi de tendència i des d’aleshores el repunt ha sigut continu. Gasolina i gasoil acumulaven diverses setmanes de caigudes al juny i part de maig, però el canvi d’estratègia per part de l’equip econòmic del Govern ha suposat set setmanes seguides de pujades en un context de volatilitat i alces als mercats internacionals per la guerra a l’Orient Mitjà.
Una operació tornada molt cara
L’‘operació tornada’ de vacances, amb milions de desplaçaments per carretera, amenaça de ser cada vegada més cara. Amb els preus d’aquesta setmana, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de dièsel té un cost de 100,54 euros, uns 22,77 euros més que fa un any, quan ascendia a uns 77,77 euros. Per als vehicles de gasolina, omplir un dipòsit mitjà suposa un desemborsament actualment d’uns 93,77 euros, gairebé 12,4 euros més que fa un any, quan se situava en els 81,4 euros.
Els carburants a Espanya continuen sent més barats que en el conjunt de la Unió Europea. I és que el preu de la gasolina sense plom de 95 se situa en 1,923 euros el litre de mitjana a la UE i en 2,008 euros als països de l’eurozona. En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és inferior al de la mitjana de la UE, que és de 2,033 euros, i de la zona euro, on marca un preu de 2,088 euros.
Malgrat les pujades acumulades, els preus de tant gasolina com dièsel segueixen lluny dels màxims que van registrar l’estiu del 2022. Durant el juliol d’aquell any, la gasolina va arribar als 2,141 euros per i el gasoil va escalar fins als 2,1 euros. El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la seva cotització específica (independent de la del petroli), l’evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts. A més, l’evolució en la cotització del cru no es trasllada directament als preus dels carburants, sinó que ho fa amb un decalatge temporal.
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