Un usuari de l'R3 sobre el reforç del servei per carretera: "El bus és resignació, però també és seguretat pels horaris"
La plataforma 'Perquè no ens fotin el tren' lamenta que Renfe sigui "incapaç" de fer funcionar la línia
Lourdes Casademont / Laura Busquets
Els usuaris de l'R3 es mostren satisfets amb el reforç del servei alternatiu per carretera que ha instaurat Renfe entre la Garriga i Puigcerdà amb l'objectiu de garantir la mobilitat davant les afectacions que pateix últimament la línia, com ara robatoris de cable o arbres caiguts a la via.
L'Alejandro, acompanyat de la seva família, es disposava a arribar des de Vic a Ribes de Freser (Ripollès) en tren. "És més còmode i més ample. Ho hem intentat, però no ha estat possible", ha dit sobre el retard del comboi que havien d'agafar. "El bus és resignació, però també és seguretat pels horaris", ha afegit. Des de la plataforma 'Perquè no ens fotin el tren', Marc Janeras ha lamentat que Renfe sigui "incapaç" de fer funcionar la línia.
L'Alejandro i la seva família han sortit de Barcelona aquest dijous al matí amb la idea d'arribar a Ribes de Freser per passar uns dies de vacances. Han agafat l'autobús des de Barcelona fins a Vic i després pretenien acabar el recorregut fins al Ripollès mitjançant el tren. Tot i que valoren la fiabilitat de l'autobús, l'Alejandro explica que el tren és "més còmode" per als seus pares, que ja són gent gran, "i els costa més pujar a l'autobús".
Quan han arribat a Vic, han comprovat que el tren arrossegava mitja hora de retard i, això, ha fet que decidissin recórrer de nou a l'autobús per arribar al seu destí. "Som usuaris habituals i ja sabem que el bus és més fiable que el tren", ha dit l'usuari. De fet, ha continuat, "tot el primer semestre de l'any hem combinat autobusos i, la veritat, per temps és molt millor que el tren".
Aquest usuari ha explicat que fa uns anys van decidir instal·lar la seva segona residència a Ribes de Freser "precisament per la comoditat d'arribar-hi en tren". "Però de fa anys hem anat veient com s'ha degradat el servei de Rodalies", ha lamentat. "La cosa va de mal en pitjor, les hem vist de tots colors en aquesta línia", ha afegit.
L'Ariadna és una altra usuària que aquest dijous ha acabat optant per l'autobús per arribar a la Tor de Querol. Amb la seva germana i un nebot es disposaven a viatjar fins a l'estació fronterera perquè volen travessar a França per visitar una altra germana que viu allà. "Ara hem d'agafar l'autobús perquè el tren va amb retard i perdrem la connexió amb França", ha explicat.
La Judit Company i l’Abril Terrats, dues amigues que han fet el trajecte de Barcelona a Puigcerdà amb els busos de reforç, ja havien fet el recorregut tant en tren com en autobús. Company ha comentat que "al principi per internet costa molt trobar la informació dels trens", mentre que Terrats ha valorat positivament la puntualitat del servei, però s'ha queixat del recorregut amb autobús de Vic a Puigcerdà. "Hi ha bastanta corba i bastanta pujada", ha dit, afegint que el trajecte els ha comportat unes tres hores i mitja, una hora més del que esperaven. Totes dues coincideixen que el més feixuc és l’encadenament de busos —de Barcelona a Vic i de Vic a Puigcerdà— i que la informació del servei l’han hagut d’anar descobrint sobre la marxa, "pels cartells que hi havia a les estacions".
"Renúncia" per l'R3
El portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, Marc Janeras, ha destacat que el reforç del servei alternatiu d'autobusos a l'R3 és la "constatació" que les administracions gestores no són capaces de fer funcionar la línia. "És increïble la renúncia que hi ha pel tren", ha dit. Per la plataforma, les obres de desdoblament eren el moment "ideal" perquè Renfe i Adif demostressin la "fiabilitat" de l'R3. "Quedava la línia desconnectada de la resta, sense dependències dels túnels de Barcelona. Una línia amb pocs trens, poca freqüència. Era el moment perquè fos fiable", ha assenyalat. "Però res més lluny de la realitat. I cada dia ha anat a pitjor. Fins i tot ara, amb la meitat dels trens". Per Janeras, això sembla dirigir a pensar que la solució és l'autobús, però ha negat rotundament que això hagi de ser així.
Per ell, l'autobús ha de ser una "solució transitòria" i s'ha de "minimitzar" la seva durada. Però en comptes d'això, "s'allarguen terminis i les poques alegries que hi ha hagut de represa no s'han aconseguit fer funcionar". "Està al 50% i constantment hi ha incidències", ha lamentat.
Un dels aspectes que més preocupa a la plataforma és que les obres s'eternitzin, com l'obra de Montcada, "que arbitràriament va passar de 8 mesos a 16". "Temem que novament s'ajornin terminis i, per tant, es vagi allargant la situació de la línia amb el servei de bus". "És la manera de fer-la petita, d'anar escanyant la mobilitat d'un eix vertebrador tan important per a aquestes comarques, de mobilitat per anar a la feina, però també per a oci", ha dit Marc Janeras.
El portaveu ha explicat que la freqüència de trens és aproximadament la que hi havia abans de la crisi, una situació "complexa", amb combinació de trams, d'autobusos i d'enllaços, "on sempre hi ha disfuncions de coordinació perquè el tren no és fiable". "Estan complint els mínims, però s'està buidant l'R3 de gent. I és el contrari del que hauria de ser", ha lamentat.
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