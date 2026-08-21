El Bizum s’estrena als comerços aquest estiu amb un ús residual per part dels clients: “No te’l demanen”
Els bancs despleguen el nou sistema entre juliol i agost malgrat que les botigues recelen de la seva necessitat
ACN
El Bizum s’ha estrenat aquest estiu en comerços de tota Catalunya després que a finals de maig s’habilités aquesta nova tecnologia per pagar en les botigues, però ho fa de manera gradual i sense que els negocis hagin notat la necessitat d’implementar-lo amb rapidesa. Les entitats financeres han actualitzat els datàfons dels seus clients per poder cobrar amb Bizum, un procés que ha agafat embranzida entre juliol i agost. Tot i això, els comerços consultats per l’ACN diuen que hi ha “poca demanda” per part dels clients, alguns negocis esperen la tornada de les vacances per començar a fer servir la nova tecnologia i d’altres asseguren que no hi havia una necessitat real per tenir un nou sistema de pagament.
Amb el nou sistema, molts datàfons únicament s’han hagut d’actualitzar amb un nou programa que incorporés el Bizum, mentre que altres aparells més antics s’han hagut de substituir per unitats més modernes compatibles amb la nova tecnologia. El pagament en un datàfon es fa de la mateixa manera que amb les targetes tradicionals, amb l’única diferència que s’ha d’indicar en un botó desplegable que l’ingrés es farà amb Bizum. Amb la configuració feta, s’apropa el mòbil al datàfon i es paga a l’instant.
El Bizum va començar a estar disponible per als comerços físics a mitjan maig, tot i que la mateixa plataforma va admetre que l'adopció seria “gradual” a mesura que el nou sistema anés quedant a disposició d’entitats bancàries i establiments.
En tot cas, des del banc Sabadell diuen a l’ACN que “el desplegament ja està fet”, després que hagin pogut incorporar la tecnologia del Bizum en nous aparells per fer cobraments als comerços. Així mateix, diversos comerços consultats per l’ACN han reportat que els principals bancs que operen a Catalunya ja han desplegat el Bizum entre molts clients, com ara el BBVA o CaixaBank.
Els comerços diuen que la demanda és gairebé inexistent
En una botiga de roba del barri del Clot de Barcelona, el Bambino, el seu propietari, Josep Antoni García, expressa a l’ACN que, des que van començar a fer servir el Bizum a principis de juliol, únicament recorda un client que hagi demanat aquest sistema de pagament: “No te’l demana ningú”, reitera. En aquesta botiga, situada enmig d’un transitat carrer per a vianants, molts clients opten per altres formes de pagament com targetes o rellotges intel·ligents.
Per al propietari del Bambino, els canvis haurien de tenir una motivació darrere, impulsats per una demanda real, i critica que no és el cas del Bizum: “Ja funciona bé el que tenim”, diu García, tot i que afegeix que, tècnicament, no hi ha cap impediment per fer servir el Bizum perquè els bancs ja han fet la transició. “Els datàfons sí que estan preparats, això no és un problema de logística, és simplement que no es demana, el client no fa res i nosaltres tampoc”, expressa.
Des de diverses botigues consultades de les capitals de demarcació, ha trobat diversos casos que han implementat el Bizum i d’altres que, per desconeixement de com aplicar-lo o per un rebuig actiu a tenir aquesta nova tecnologia, encara no el tenen incorporat al seu negoci.
En general, les botigues afirmen que han estat informades per part dels bancs de com implementar el Bizum, tot i que algunes estan mancades d’informació pràctica per aplicar-lo amb els seus clients. També hi ha alguns comerços que s’han trobat amb el canvi a les portes de les vacances, per la qual cosa han preferit endarrerir l’adopció del Bizum fins al setembre, un cop comenci el ritme del nou curs.
La sensació comuna entre els negocis consultats és que els clients no demanen el Bizum quan paguen físicament a la botiga.
El procés pot trigar mesos a completar-se
El president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, assegura que l’aplicació pràctica del Bizum com a mètode de pagament depèn fonamentalment de les entitats financeres, que han de distribuir els nous datàfons. Aquest procés, apunta Puig, encara pot durar entre sis i nou mesos.
El Bizum “encara és residual” en el comerç, remarca Puig. Tot i això, el president de Barcelona Comerç diu que, per al botiguer, el sistema probablement oferirà cobraments més ràpids, gairebé instantanis, davant els sistemes actuals que triguen fins a un dia o dos per abonar els pagaments que fan els clients als comerços. En canvi, Puig matisa que “per al consumidor sembla que no tindrà diferència entre pagar amb targeta i pagar amb Bizum”. Pel que fa a les comissions que han d’abonar els comerços als bancs, Puig detalla que probablement hi haurà una tarifa plana per tenir un datàfon compatible amb el Bizum.
Puig també augura una “nova generació” de datàfons per fer pagaments als comerços que, més enllà de la tecnologia del Bizum, també incorporin en un futur altres sistemes com el VeriFactu –el sistema de l’Agència Tributària per validar factures–: “Anem cap a una generació tecnològica de sistemes de pagament i sistemes de control sobre les vendes”, subratlla. Així mateix, el president de Barcelona Comerç també veu un “interès polític” darrere el Bizum perquè és un sistema fet a Europa davant altres alternatives habituals com Mastercard, Visa o American Express, que provenen dels Estats Units.
Calbet crea una aplicació per pagar amb Bizum
Mentre el pagament presencial amb Bizum ha trigat en arribar a les botigues, una cadena d'electrodomèstics com Calbet ja fa uns mesos -des del setembre del 2025- que permet pagar amb aquest sistema. Calbet ha creat una aplicació web pròpia on s'introdueix el número de telèfon del client que ha comprat un article a la botiga (des d'una torradora fins a una televisió) i es genera automàticament una petició d'acceptació de l'import per pagar-ho a través de Bizum. "Ho aprofitem molt en les vendes en línia i telefòniques. Facilita molt el pagament a la gent", ha reconegut Javier Garcia, treballador de la botiga Calbet al carrer Urgell de Barcelona.
"Sempre donem l'opció de pagar al mateix domicili amb targeta, però ara també hi ha l'opció de Bizum", ha apuntat Garcia. "El client ens dona el número de telèfon, es crea un avís amb un número de factura i un text determinat conforme s'ha comprat una rentadora o el que sigui, i només s'ha d'acceptar el pagament", ha explicat el treballador de Calbet, que disposa de més de 35 establiments repartits a Catalunya i les Illes Balears. "També repartim molt sovint a domicili i en certes zones no funciona bé el datàfon per manca de cobertura; llavors ens és molt útil el pagament amb Bizum", ha puntualitzat Yolanda Oliver, cap de botigues de Calbet, que ha precisat que cada botiga té el seu propi codi Bizum.
L'usuari que utilitza aquest pagament d'electrodomèstics amb Bizum és principalment gent jove. "Aquí, a l'Esquerra de l'Eixample, la clientela és bàsicament gent gran i que encara no hi està gaire avesada. Es paga molt més amb targeta, en efectiu i, inclús, en transferència", ha assenyalat Garcia, que no creu que hagin augmentat les vendes gràcies als pagaments amb Bizum. "De moment, aquest mètode de pagament no notem que hagi influït gaire", ha afirmat el treballador de la botiga Calbet al carrer Urgell. "Sí que vam notar més vendes amb l'aparició de nous canals com l'atenció telefònica, en línia o a través del WhatsApp", ha conclòs Garcia.
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