La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
Macoba té la totalitat de la plantilla en ERTO, mentre que a Avinyó hi ha gairebé 300 treballadors afectats per expedients temporals
Segons UP, Catalunya acumula unes pèrdues properes als 338 milions d’euros
Tot i que la pesta porcina africana (PPA) no ha arribat a afectar cap granja, els efectes econòmics de la crisi derivats de les restriccions s’han deixat notar, especialment, en les empreses càrnies, les grans perjudicades d’un brot que va esclatar el novembre passat. Al Bages, els treballadors dels escorxadors de Macoba i Avinyó n’han començat a notar els efectes des de finals de juliol i principis d’agost. A la primera, la totalitat de la plantilla es troba en situació d’ERTO, mentre que a Avinyó hi ha gairebé 300 treballadors afectats per aquests expedients temporals. Segons les últimes dades d’un informe intern d’Unió de Pagesos, Catalunya acumula unes pèrdues properes als 338 milions d’euros.
El motiu d’aquest daltabaix econòmic s’explica, per una banda, per la davallada de la cotització de la carn de porc. El preu va caure un 30,2% durant el primer semestre de l’any, deixant el valor fixat per Mercolleida en 1,18 €/kg i 1,16 €/kg el preu de venda. Per contra, el cost de producció va assolir els 1,34 euros, fet que ha suposat un problema per als ramaders. A més, els porcs vius exportats han perdut un 24,1% en volum d’exportació i un 34,5% en valor.
D’altra banda, les restriccions comercials de porcs en alguns mercats internacionals ha estat el factor agreujant de la crisi. Països com la Xina, Japó o Mèxic han restringit i vetat en gran mesura el porc català Segons el sindicat agrari, aquest retrocés s’ha vist compensat amb el creixement de les exportacions al Vietnam, Corea del Sud, Polònia, República Txeca o Romania.
Però no ha estat suficient. Xina és el principal destí extracomunitari del porc i, en el conjunt d’Espanya, s’ha registrat una disminució de quasi el 20% en el producte exportat i el 34,2% en el seu valor durant el primer trimestre. Això explica, en part, perquè tot i mantenir un volum global semblant al del 2025, el valor de les exportacions catalanes s’hagi vist reduït fins a un 16%, uns 230 milions en el primer semestre d’enguany, segons dades de la Promotora d’Exportacions Catalanes (Prodeca)
El casos d’Avinyó i Macoba
El Bages, juntament amb Osona, és una de les comarques amb més pes en la indústria de la carn de porc. Tal com va informar aquest diari, els escorxadors d’Avinyó, Macoba i Mafrica van facturar l’any passat entre tots tres més de 500 milions d’euros. Malgrat aquesta bona deriva econòmica, les dues primeres no han escapat dels estralls de la crisi de la pesta porcina i els treballadors n’han pagat les conseqüències.
Van informar dels casos els sindicats CGT i ASB (Acció Sindical del Bages) i els comites d’empresa han confirmat a Regió7 l’aplicació d’ERTO a les dues plantilles. En el cas d’Avinyó, la mesura afecta gairebé uns 300 treballadors des del 7 d’agost.
«Ens van informar d’un ERTO de força major que vam haver de firmar tot i no estar conformes. Van argumentar que era perquè el preu del porc havia pujat, s’havien tancat línies d’exportació i que tot el producte s’ha de quedar al mercat europeu», asseguren.
Amb la mesura, els treballadors veuen la seva jornada reduïda en un dia a la setmana, o dilluns o divendres. El que preocupa des del comitè, expliquen, és que hi pugui haver treballadors «fent hores extres» sota aquesta mesura perquè «està prohibit».
En qualsevol cas, rebutgen que l’empleat sigui el primer a rebre l’impacte de la crisi, sabent «el que guanyen a l’any», diuen. A més, apunten que l’aplicació dels expedients pot ser una manera de recuperar «les inversions fetes des de l’octubre de l’any per efectuar diverses reformes».
Una situació similar és la que viuen a l’escorxador de Macoba, a Sant Joan de Vilatorrada. De la mateixa manera que a Avinyó, no hi ha hagut acomiadaments i l’ERTO afecta un dia a la setmana els treballadors. Els que treballen a l’escorxador no van a la feina els divendres, i els que estan a la sala d’especejament, els dilluns. En el seu cas, expliquen des del comitè d’empresa, la mesura afecta tota la plantilla des de finals de juliol. «Ens van avisar informant que per motius de força major havien d’aplicar expedients perquè no podien vendre la carn i es maten pocs porcs», detallen que els van dir.
La tensió va arribar a tal punt en què un treballador fins i tot va agredir un encarregat. Tanmateix, asseguren que els empleats «estan tranquils, ja que paren un dia i no molesta tant». El problema ve a l’hora d’asseure’s a negociar amb l’empresa. «Molts dels meus companys no entenen l’idioma i a vegades es complica, però tenim paciència i els ho expliquem», sentencien.
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