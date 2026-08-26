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Mor als 88 anys Carme Foixench, de l’històric comerç Juanola Photomaton

El funeral se celebrarà aquest dijous a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol de Manresa

Carme Foixench

Carme Foixench / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

Aquest dimecres ha mort als 88 anys Carme Foixench Solé, viuda de Francesc Juanola, la segona generació del comerç manresà Juanola Photomaton, una empresa històrica de la capital del Bages, especialitzada en electrodomèstics i pionera en el negoci dels videoclubs. El funeral se celebrarà aquest dijous a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Apòstol de Manresa.

El seu fill, Llorenç Juanola, va publicar un text a les xarxes anunciant la mort de la seva mare. En aquesta publicació, destaca que era «una dona treballadora que va dedicar tota la seva vida a la família» . També parla de tots els bons records al seu costat, els valors que els va transmetre ella i el seu pare i d’una manera de viure que «ens acompanyaran tota la vida».

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"La mare ha estat sempre una persona bona, generosa i, sobretot, molt treballadora. Una dona que va dedicar tota la seva vida a la família i a tirar endavant, sempre al costat del nostre pare, en Kiku, que ens va deixar fa dos anys.

Ara, després de tants anys compartint la vida junts, ens consola pensar que tornen a estar junts.

Només podem donar-los les gràcies per tot el que ens han ensenyat: el valor de l’esforç, la dedicació al treball, la responsabilitat i, per damunt de tot, l’amor i la importància de la família.

Ens han donat una educació i uns valors que portarem sempre amb nosaltres. El seu exemple, la seva manera de viure i tot el que han fet per nosaltres formen part del nostre llegat i ens acompanyaran tota la vida.

Mare, gràcies per tant. Et trobarem molt a faltar, però sempre seràs amb nosaltres.

Descansa en pau, al costat del pare"

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