Rossend Saltiveri, responable del sector porcí d'Unió de Pagesos: «Ens hem d’adaptar a l’oferta i la demanda»
Reclama suport als ramaders que han tingut pèrdues
Quina és la situació actual de les empreses productores?
La indústria càrnia de Barcelona ha estat més afectada que la resta del sector carni espanyol per la PPA, principalment per l’impacte de les restriccions comercials. La regionalització ha permès mantenir oberts determinats mercats, però les empreses que tenien una part important de la seva producció destinada a la Xina o a altres països que han aplicat restriccions han patit una afectació més gran
Com ha afectat la crisi als ramaders?
D’entrada, el principal problema és per als ramaders que treballen pel seu compte, perquè són els que estan patint directament la baixada del preu del mercat i, en conseqüència, estan treballant amb pèrdues. En canvi, els ramaders que treballen en models integrats han tingut més estabilitat en els preus. La gran incògnita ara és quant durarà aquesta situació i quina serà la capacitat de resistència de cada explotació. Venim de tres anys bons, amb marges positius, però això depèn de com cada empresa hagi gestionat aquests marges i de la capacitat que tingui per aguantar un període de preus baixos.
Quin és el principal repte per recuperar els marges positius?
El sector s’ha d’adaptar a l’oferta i la demanda. El que no té sentit és continuar produint per sobre de la demanda del mercat. Hem d’ajustar la producció a la demanda per poder tornar a tenir marges positius.
En un mercat global és fa més complicat amb les restriccions...
Sí. A més, en el sector porcí les decisions que prenem avui tenen efectes al cap de mesos. Quan decidim inseminar una truja, la producció resultant arribarà al mercat aproximadament nou mesos després. Per tant, les decisions es prenen avui, però els seus efectes sobre l’oferta es veuen molt més endavant.
Hi ha risc que desaparegui alguna explotació?
Sempre que hi ha una crisi hi ha explotacions que tenen més dificultats per resistir. Per tant, és possible que algunes explotacions no puguin continuar i acabin desapareixent o canviant de mans. En canvi, les que són més eficients, tenen menys costos i han aconseguit estabilitzar els seus clients tenen més probabilitats de superar la situació.
Creu que s’ha fet un bon control del virus?
El Govern ha invertit molts diners, però pensem que no es va ser prou agressiu i contundent al principi amb l’eliminació i tancament dels senglars.
Des d’Unió de Pagesos heu reclamat ajudes pel sector?
Per part dels productors, continuem reclamant mesures de suport econòmic per a tots els ramaders que estan patint aquesta situació de crisi. L’Administració està destinant molts recursos a la lluita contra la PPA, però considerem que aquest suport no ha estat suficient per mantenir l’activitat ramadera i, per això, continuem reclamant-lo. Hem mantingut converses però de moment no n’hem rebut una resposta definitiva.
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