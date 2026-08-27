Canvi a l’Administració catalana
El Govern rellevarà el director del SOC i el seu recanvi apunta a un exdirectiu del servei estatal d’ocupació
Francesc Castellana cessa en el càrrec per «motius personals», Federico Muñiz serà el seu probable substitut i el servei català d’ocupació encadena així el seu tercer director en un any i mig
Gabriel Ubieto
La Generalitat de Catalunya ultima el reemplaçament de l’actual director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, i el seu substitut serà presumiblement Federico Muñiz, que fins fa poc exercia des de Madrid de subdirector general d’Estadística i Informació del SEPE. Segons ha pogut confirmar EL PERIÓDICO, l’actual responsable del servei català d’ocupació cessarà en el càrrec per «motius personals», després d’un any i mig en el càrrec. El SOC encadenarà així en menys de dos exercicis tres directors, ja que al cap de poc d’iniciar la legislatura el Govern va prescindir dels serveis de Juanjo Torres, que venia de l’anterior equip d’ERC.
Muñiz, a falta que des de plaça Sant Jaume decideixin quan s’activa el relleu, tindrà el repte d’aprofitar l’actual conjuntura econòmica favorable per contribuir a reduir les encara altes taxes d’atur existents. A Catalunya, segons les últimes dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), el 7,9% de la població treballadora està sense feina i buscant-ne una. Una dada que presumptament podria augmentar en els pròxims mesos, una vegada la regularització extraordinària de migrants es vagi consolidant i més persones en edat de treballar i ara amb papers per fer-ho legalment se sumin a l’economia formal i puguin necessitar els serveis públics d’ocupació.
El SOC és un organisme que gestiona un pressupost anual d’aproximadament 600 milions d’euros, que principalment se’n van en polítiques actives d’ocupació. És a dir, a subvencionar cursos de formació per requalificar persones tant a l’atur com en erto, com amb ocupació activa; així com programes d’inserció –ocupació bonificada– per a col·lectius vulnerables, entre d’altres. La majoria d’aquests cursos els porten a terme entitats col·laboradores del SOC, que se cenyeix a definir la tipologia de cursos i a posar-hi el pressupost. No gestiona les prestacions o subsidis d’atur, competència exclusivament estatal i en mans del SEPE.
El director sortint, Castellana, va iniciar durant el seu mandat una reforma del catàleg i una modernització. No exempta aquesta de xocs amb les entitats col·laboradores, quan al gener d’aquest any els serveis d’ocupació van fer un canvi de servidors i protocols informàtics que va provocar que almenys 6.000 aturats es quedessin sense poder fer formació durant el primer trimestre de l’any. Posteriorment, el SOC es va posar al dia i va aconseguir executar a temps els programes de formació pendent.
Tres directors en un any i mig
Castellana passa el testimoni després de gairebé un any i mig en el càrrec. L’abril del 2025 va substituir Juanjo Torres al capdavant del servei català d’ocupació. Des del Govern es va justificar el canvi per motius personals de Torres, si bé altres fonts coneixedores expliquen que des de la conselleria se li va exigir que efectués un canvi de rols entre els sotsdirectors del SOC i s’hi va negar. Aquesta renovació l’ha portat a terme Castellana, un veterà que coneix bé els serveis públics d’ocupació. No en va, va ser el seu primer director una vegada el 2004 Catalunya va reformular aquest organisme i li va donar l’actual nom de SOC. En aquesta segona etapa, Castellana ha portat a terme també l’actualització del catàleg de serveis davant la nova llei d’ocupació aprovada a escala estatal i el desplegament de la nova llei de concertació territorial del SOC, aquesta última amb algunes diferències amb part dels agents socials.
Complerts aquests objectius, a més de l’aprovació del nou Pla Director de Polítiques d’Ocupació (PDPO) 2026-2029 –una espècia de full de ruta del SOC per al que queda de legislatura i un any més–, l’actual director dona la seva feina per conclosa, i va demanar, a petició pròpia, cessar en el càrrec a principis de curs. Almenys així ho va manifestar en l’última reunió del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, segons expliquen fonts coneixedores.
Castellana serà presumiblement rellevat per Federico Muñiz, un professor de matemàtiques que des del 2008 ha desenvolupat la seva carrera professional al SEPE, el servei d’ocupació estatal. Fins l’any passat era subdirector general d’Estadística i Informació d’aquest organisme. En aquesta posició s’encarregava de coordinar els sistemes d’informació dels serveis públics d’ocupació de totes les comunitats autònomes i confeccionar les estadístiques de l’atur registrat, dels contractes i de les prestacions d’atur. Farà menys d’un any va ser cridat a incorporar-se al SOC en un càrrec de nova creació i des del qual ha exercit durant aquests últims mesos un rol de coordinació entre l’equip de sotsdirectors. Experiència que li ha permès conèixer la casa i els seus equips directius. La decisió definitiva de qui i quan s’executarà el relleu va a càrrec del conseller d’Empresa, Miquel Sàmper.
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