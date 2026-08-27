Sant Vicenç de Castellet obrirà el 7 de setembre un centre veterinari amb servei especialitzat
El consultori Visvet, ubicat al carrer de l'Enginyer Llansó, oferirà tractaments oftalmològics, cirurgia general, analítiques, ecografies, diagnòstics per a la imatge, vacunacions i perruqueria
Els veïns de Sant Vicenç de Castellet i dels municipis del voltant disposaran d'un nou centre veterinari especialitzat a partir del 7 de setembre. La veterinària santvicentina Roser Obach i l'auxiliar tècnic manresà Albert Bohigas obriran el consultori Visvet al carrer de l'Enginyer Llansó, 40. L'espai oferirà consultes, tractaments oftalmològics, cirurgia general, analítiques, ecografies, diagnòstics per a la imatge, vacunacions i servei de perruqueria. L'horari d'obertura serà de 10h a 19h els dilluns i divendres; horari partit de 9:30h a 13:30 i de 16h a 20h els dimarts, dimecres i dijous, i de 10h a 13h els dissabtes.
L'objectiu del negoci és proporcionar un servei especialitzat per diferenciar-se dels centres convencionals de poble. "Creiem que Sant Vicenç és un municipi en creixement, amb molt territori al voltant, i per això és important donar un servei de qualitat, també per als veïns del Pont de Vilomara o Castellgalí", explica a Regió7 Obach, veterinària amb una àmplia formació en oftalmologia, cirurgia de teixits tous, medicina interna i experiència en centres de Sabadell, Manresa i Tarragona. Entre altres, ha treballat a Anicura, una empresa europea d'hospitals veterinaris, i a la clínica manresana de 24 hores MiVet.
Després d'haver coincidit laboralment amb Bohigas, tots dos van decidir embarcar-se en un projecte que pretén esdevenir un referent a la comarca a llarg termini. "Ens agradaria poder contractar més gent per fer un hospital diürn per tractar els casos més complicats", detalla la santvicentina. El centre posarà a disposició dels clients d'un número d'atenció telefònica d'urgències. "Ens servirà per ajudar els propietaris de les mascotes a explicar què fer i, si són casos greus, derivar els seus animals a hospitals 24 hores", assegura.
En aquest sentit, el consultori no es quedarà a la nit les mascotes malaltes. "Si necessiten un control aniran als hospitals, però en molts casos és millor que l'animal dormi a casa perquè no passi tant estrès", assenyala Obach.
D'altra banda, Visvet disposarà també d'alimentació de les marques Gosby i Royal Canin, productes nutricèutics, medicaments i d'un servei de perruqueria. "Treballarem amb una noia autònoma i gestionarà els seus propis clients aquí", comenta.
El dissabte 5 de setembre es farà la inauguració del centre de 11:30h a 15h. Els assistents podran conèixer les instal·lacions i l'equip, hi haurà begudes i pica-pica per a tothom, i es repartiran fulletons amb ofertes especials per als primers clients.
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