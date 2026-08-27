Transports iniciarà dilluns les obres de rehabilitació del ferm de l'A-2 entre Cervera i la Panadella
Es rehabilitaran 8,5 km del tram on al març es va haver d'actuar d'emergència pel mal estat de la via
ACN
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible iniciarà dilluns vinent, dia 31 d'agost, les obres de rehabilitació del ferm de l'A-2 en el tram comprès entre els punts quilomètrics 522 i 530, entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. El projecte compta amb una inversió de 12,3 milions d'euros i contempla la rehabilitació superficial i, puntualment, estructural del ferm en un tram d'aproximadament 8,5 quilòmetres de l'A-2. De fet, en aquest tram ja s'hi va haver d'actuar d'emergència el març passat arran del mal estat de la via a causa de les fortes pluges i nevades de l'hivern.
El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha anunciat l'inici de les obres durant una visita al consell comarcal de la Segarra. Durant les pròximes setmanes els treballs es desenvoluparan a la calçada en sentit Lleida. En aquesta primera fase, el ministeri actuarà entre els punts quilomètrics 530+722 i 527+000, amb una durada estimada de quatre setmanes.
L'inici d’aquestes obres es produeix després que el passat hivern un episodi de condicions meteorològiques adverses provoqués un deteriorament extraordinari del ferm en diversos trams de carreteres, fet que va obligar el Ministeri de Transports a executar una actuació d'emergència per valor de més de 3 milions d'euros.
"L'emergència ens va obligar a actuar de manera immediata, i ho vam fer. Ara reprenem el projecte que ja teníem planificat: l'actuació que permetrà millorar de manera definitiva aquest tram de l'A-2", ha assenyalat José Crespín. El subdelegat del govern espanyol ha destacat que la intervenció que comença ara forma part de la línia de treball del Ministeri de Transports per continuar millorant i rehabilitant el ferm de l'A-2 a la demarcació de Lleida.
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