Canvis en la jubilació flexible: els autònoms ja poden tornar a treballar i continuar cobrant la pensió
La Seguretat Social facilita des d’aquest divendres, 27 d’agost, que els pensionistes tornin a l’activitat professional i percebin, alhora, una part de la seva pensió
Gabriel Ubieto
Els jubilats autònoms ja poden acollir-se als últims canvis en matèria de pensions i compaginar una part de la seva prestació amb els ingressos derivats de la seva activitat professional. La reforma de la jubilació flexible dissenyada pel Govern espanyol ha entrat en vigor aquest divendres, 27 d’agost. L’objectiu és incentivar que una part dels jubilats abandonin el retir, tornin a treballar i combinin una part de la seva pensió amb un salari o altres ingressos laborals.
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha impulsat una sèrie d’incentius perquè els treballadors assalariats i, per primera vegada, els autònoms puguin complementar les seves prestacions públiques, i les modificacions ja han entrat en vigor.
És un canvi pensat per a persones que han arribat a l’edat de jubilació en bon estat de salut i que, un cop retirades, es replantegin la seva rutina i decideixin que tenen ganes de tornar a treballar. Segons un estudi publicat per Funcas el setembre del 2025, gairebé el 30% dels jubilats tornaria a treballar per ampliar els seus ingressos. La Seguretat Social fa més d’un any que treballa en aquesta reforma i, segons els terminis establerts, ara entra en vigor.
Quines són les novetats?
La ministra Elma Saiz vol popularitzar la jubilació flexible i incorporar més persones que passin «de la reserva» al mercat laboral. I ho pretén fer per dues vies. La primera és donar més diners als jubilats que es reincorporin amb un contracte a temps parcial —el contracte a temps complet continua vetat i, per a això, hi ha altres fórmules—.
Fins ara, el jubilat podia tornar a treballar amb una jornada d’entre el 25% i el 75%. Després de la reforma, aquest percentatge s’amplia a una franja d’entre el 33% i el 80% del temps total. La quantia de la pensió es reduirà en una proporció equivalent al temps que es comenci a treballar. Per exemple, si un metge jubilat torna a passar consulta i ho fa a mitja jornada, cobrarà la meitat de la pensió que percebia, a més del nou sou.
L’altra modificació que introdueix la Seguretat Social és l’obertura de la jubilació flexible als autònoms. Més ben dit, als pensionistes que vulguin tornar a treballar com a autònoms, ja que abans de la jubilació poden haver exercit com a autònoms o com a assalariats. El pensionista rebrà fins a un 25% de la seva pensió, a més dels ingressos derivats de la nova activitat.
Quins perfils se’n veuen beneficiats?
La jubilació flexible és una modalitat que ja existia, tot i que amb les condicions actuals pràcticament ningú no l’utilitza. Fins ara estava reservada exclusivament als jubilats que volguessin tornar a treballar amb un contracte a temps parcial, és a dir, que compaginessin la prestació amb una feina de poques hores. Segons les últimes dades facilitades per la Seguretat Social als sindicats i a les patronals, només unes 3.000 persones a tot l’Estat s’acollien a aquesta fórmula.
És un perfil que encaixa amb professionals liberals, amb una agenda de contactes que els permet reincorporar-se al mercat laboral —com ara metges, advocats o arquitectes— i fer-ho incentivats per bones remuneracions. O, en el cas dels autònoms, per complementar una pensió que no sempre és tan elevada com la dels assalariats.
En cas que aquestes persones s’hagin jubilat de manera demorada, és a dir, més enllà de l’edat legal de jubilació, la Seguretat Social els mantindrà el complement de la pensió que en el seu moment els va concedir. En el que portem de 2026, el 12% de les persones que es jubilen ja ho fan més enllà de l’edat mínima legal.
També pot servir per a aquelles persones que es van veure obligades a jubilar-se de manera forçosa, per exemple perquè la seva empresa va fer un expedient de regulació d’ocupació (ERO) i les va acomiadar. La jubilació flexible els pot permetre millorar les seves cotitzacions i, quan tornin a jubilar-se al 100%, percebre una pensió més elevada. Tot i això, les possibilitats d’aquests perfils per reincorporar-se a un mercat laboral que en el seu moment els va expulsar són més limitades.
Quan entren en vigor els canvis?
Els canvis aprovats al maig pel Consell de Ministres han entrat en vigor, tal com estava previst, aquest divendres. Ho han fet tres mesos després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). A efectes de protecció social i assistència, els nous beneficiaris mantindran els serveis propis d’un jubilat.
Hi ha altres maneres de cobrar la pensió i treballar?
El Govern espanyol avança en la seva agenda de reformes sobre el sistema de la Seguretat Social, amb l’objectiu d’allargar la vida laboral dels espanyols mitjançant incentius i apuntalar així la sostenibilitat de les pensions. Aquesta és la línia en què fa temps que negocia —i, en molts casos, arriba a acords— amb la patronal i els sindicats. Les arques públiques aconsegueixen augmentar els seus ingressos perquè hi ha més persones cotitzant i, alhora, reduir les despeses, ja que hi ha menys persones cobrant una pensió o cobrant-ne una quantitat inferior del sistema públic.
La jubilació flexible no és l’única manera de compaginar pensió i feina. També es pot fer a través del que es coneix com a jubilació activa, que consisteix a no interrompre la carrera professional i, quan s’arriba a l’edat de jubilació, començar a cobrar la pensió mentre es continua treballant. Aquesta modalitat continua vigent.
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