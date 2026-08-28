Un estudi del CISA reforça la hipòtesi que el brot de PPA va arribar a Catalunya a través de l'activitat humana
L'origen precís de la variant no es resol, però s'apunta que va ser "a llarga distància" ajudat pel moviment de persones
ACN
El Centre d'Investigació en Sanitat Animal (CISA) reforça la hipòtesi que el brot de pesta porcina africana (PPA) va arribar a Catalunya a través de l'activitat humana. Així ho apunta un estudi publicat aquesta setmana que analitza el genoma i fa un seguiment molecular de la variant del virus detectada a Collserola el novembre passat. El document conclou que malgrat l'origen precís de la variant continua sense estar clar, s'apunta que es va introduir "a llarga distància" ajudat pel moviment de persones. Segons la investigació del centre adscrit al CSIC, els productes porcins contaminats "continuen sent una via reconeguda" per a la introducció del virus i recorda que els primers casos van ser en un entorn "amb alta connectivitat humana".
L'anàlisi, on també han participat autors del Barcelona Supercomputing Center, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, l'IRTA-CReSA i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), entre altres, presenta de forma detallada la seqüenciació del genoma complet i fa un seguiment molecular de diversos casos detectats amb l'objectiu de caracteritzar amb més precisió la variant que circulava per Catalunya.
El document conclou que el virus no correspon amb cap dels identificats prèviament a Europa, però detecta alguns elements "altament similars" amb una variant trobada a Geòrgia.
Els investigadors remarquen la importància de mantenir el seguiment epidemiològic i genòmic dels brots de PPA per comprendre millor la seva evolució, circulació i aparició de variants.
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