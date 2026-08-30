Catalunya tanca l'estiu turístic amb satisfacció al sector i l'eclipsi solar i la calor com a protagonistes
La temporada manté el pols malgrat l’encariment dels preus i unes estades cada cop més curtes
ACN
Catalunya tanca aquest últim diumenge d’agost una temporada turística d’estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècords de viatgers aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més de preu que al 2019.
Més enllà del turisme habitual, l’eclipsi solar del 12 d’agost ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a Lleida. A la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre s’han assolit ocupacions d’entre el 85% i el 95%. A la Costa Brava, l'estiu ha estat positiu en hotels i càmpings, però les altes temperatures han reduït l’afluència als restaurants.
A Catalunya, els hotels van batre rècords de viatgers al juliol, amb més de 2,7 milions de registres en aquest mes, segons confirmen les últimes dades de l’INE. També mantenen nivells màxims en l’acumulat entre gener i juliol, superant per primer cop el llindar dels 13 milions de viatgers en aquest període.
L’augment dels viatgers als hotels catalans al juliol es va donar sobretot per l’increment més intens d’arribades de ciutadans estrangers, amb un creixement interanual del 4%, mentre que el perfil resident a l’Estat va pujar més lleugerament, a l’1,3% interanual.
Aquest bon comportament del sector de l’allotjament també es trasllada als càmpings. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha situat en el 65% l’ocupació mitjana dels establiments de la costa durant el juliol i preveu que l’agost tanqui al 80%. Gotanegra calcula que el sector arribarà aquest any als 22 milions de pernoctacions, "una xifra rècord de nou", impulsada sobretot pels clients que fan estades fora de temporada alta, que continuen a l’alça.
El sector celebra aquesta tendència cap a la "desestacionalització" i, en aquest sentit, manté bones expectatives pels mesos de setembre i octubre, quan els càmpings reben un client europeu "més sènior".
D’altra banda, Gotanegra també ha explicat que les onades de calor d’aquest estiu han comportat un augment del consum elèctric als càmpings. En alguns establiments, ha assegurat, "s’ha arribat a doblar el consum elèctric durant el mes de juliol". "Les autocaravanes, els bungalous... cada vegada estan més ben equipats amb aire condicionat", ha detallat. Davant d’aquest escenari, el president de la Federació Catalana de Càmpings considera que el sector haurà d’analitzar els pròxims anys com l’augment de les temperatures afecta els establiments i quines mesures d’adaptació caldrà adoptar.
L’eclipsi impulsa el turisme a Lleida i les Terres de l’Ebre
Per territoris, el sector turístic de la demarcació de Lleida preveu tancar la temporada d’estiu amb "satisfacció" per igualar les xifres d’ocupació "extraordinàries" de l’any passat, segons el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano. El mes d’agost és el que suma més pernoctacions al territori, sobretot a la zona del Pirineu. En aquest sentit, hotels, cases rurals i càmpings han registrat ocupacions d’entre el 90% i el 95% en el marc de les dues primeres setmanes de mes, mentre que les dues últimes s’han situat entorn el 70% i el 80%.
Tot plegat, en un estiu en què l’eclipsi ha generat un impacte "molt important" en comarques de la plana com les Garrigues i el Segrià, on els allotjaments van fer ple.
Així, l’esdeveniment astronòmic va incrementar el volum de turistes en un període considerat de manera tradicional de temporada baixa. D’aquesta manera, el sector turístic va registrar un pic de visitants "limitat en el temps" amb persones que van aprofitar per fer estada a la capital del Segrià i els seus entorns. Més enllà del benefici econòmic d’aquest episodi concret, Serrano posa l’accent en el valor promocional que suposarà l’eclipsi a llarg termini pel territori. "Pensem que ha estat una molt bona oportunitat que ha permès donar a conèixer la zona", ha conclòs Serrano.
Balanç a la Costa Daurada i l'Ebre
A la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, el sector turístic ha assolit ocupacions d’entre el 85% i el 95% durant els mesos d’estiu. El portaveu de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les dels dos anys anteriors amb un juliol que ha costat "d’arrencar" i amb un agost que ha funcionat "bé".
Amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d’arreu de l’estat espanyol, francesos i britànics. Quant a les estades, aquestes són més curtes, d’entre tres i quatre dies. Segons Guardià, els clients opten per escurçar les vacances per dos motius; el primer perquè prefereixen gastar els diners disponibles en menys dies i, el segon, perquè es divideixen les vacances per fer escapades. "L’antic estiueig de dos o tres mesos ja no existeix", ha remarcat. "La gent s’ha acostumat a fer menys dies, gastant el que té, que no fer més dies gastant menys", ha comentat.
Les cases rurals ebrenques han registrat ocupacions d’un 80% aquest agost amb una primera quinzena molt "bona", coincidint amb l’eclipsi. "Ha sigut lleugerament millor que l’any passat", ha afirmat el president d’Aturebre, Juanjo Bel.
Respecte a l’eclipsi, ha afirmat que va ser un "gran espectacle" que ha projectat la destinació, però ha reiterat que és "molt difícil" detectar si va suposar un increment en les pernoctacions, ja que era enmig de la temporada alta. Finalment, el portaveu de l’entitat confia assolir ocupacions d’entre el 70% i 75% en els mesos de setembre i octubre.
La Costa Brava tanca l’estiu amb un bon balanç
La Costa Brava tanca aquest diumenge el mes més fort de la temporada turística fent-ne un bon balanç. Els càmpings gironins han tingut una ocupació d’un 65% al juliol i d’un 80% a l’agost i preveuen una temporada "rècord", arribant als 22 milions de pernoctacions en un any a tot Catalunya, sobretot pels clients que fan estades fora dels mesos de juliol i agost, que continuen a l’alça. Per la seva banda, el Grup Costa Brava Centre ha situat l’ocupació de la destinació entre el 90 i 95% des de Sant Joan fins a finals d’agost.
Les dues associacions admeten que les altes temperatures han condicionat la temporada i han causat un increment del consum elèctric als càmpings i una menor afluència als restaurants durant les hores de més calor.
Un dels elements que ha condicionat aquesta temporada han estat les altes temperatures. La calor ha disparat el consum elèctric dels càmpings, especialment per l’ús dels aparells d’aire condicionat de les autocaravanes i els bungalous. En alguns establiments, el consum elèctric s’ha arribat a duplicar durant el juliol, un increment que segons Gotanegra, repercuteix directament en els comptes de resultats perquè la majoria de càmpings no cobren als clients en funció de l’energia consumida.
El Maresme frega la plena ocupació
A la comarca del Maresme s’ha fregat també el ple, amb una ocupació hotelera d’entre el 90% i el 95% aquest mes d’agost, unes xifres lleugerament superiors a les de l’any passat, segons dades del Gremi d’Empresaris d’Hostaleria Comarca del Maresme – Costa de Barcelona.
Les reserves, detallen des del sector, van caure lleugerament al juliol per l’efecte del Mundial de Futbol, però la situació ha acabat remuntant. La comarca ha acollit, principalment, el turista europeu, però també el turisme de proximitat de curta estada o visitants provinents dels Estats Units o el Japó.
La directora del Gremi, Gemma Quintela, explica que aquest estiu, marcat climàticament per les onades de calor, ha estat positiu per al sector, ja que la comarca rep visitants de països amb poc sol i que agraeixen que no caigui "ni una gota de pluja".
Les bones dades d’ocupació, però, contrasten amb un menor consum als restaurants, que han vist com el tiquet mitjà ha estat més baix enguany. "L’hostaler continua treballant igual, però no està resolt el repte del benefici", comenta el president del Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme, Deibys Lugo.
Els restaurants també han afrontat un estiu més el repte de la manca de personal i amb el foment de la formació com a objectiu a curt termini. A primera línia de mar, però, l’estiu preveu allargar-se encara alguna setmana més: "L’any passat ja va passar i l’anterior encara més. A veure si el temps acompanya".
La Catalunya Central, amb ocupacions de fins al 80%
A la Catalunya Central, l’Associació d’Agroturisme del Berguedà fa una valoració positiva de l’estiu amb una ocupació mitjana del 60% el juliol i a l’agost de fins al 80%. El seu president, Oriol Baños, ha explicat a l’ACN que les xifres segueixen la tendència dels últims tres anys.
El motiu, sobretot, és l’augment de l’oferta en allotjament d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT), que ha fet que "hi hagi més oferta que demanda". Fa uns anys, detalla, les reserves fregaven la plena ocupació durant l’agost.
Malgrat tot, asseguren que els clients estan "molt satisfets" amb els establiments de turisme rural i la tendència és positiva. El fet que la gran majoria d’associats tinguin piscina és un "factor decisori" per escollir aquesta destinació en estius calorosos com aquest.
Pel que fa al perfil dels clients, són famílies sobretot de l’àrea metropolitana de Barcelona, seguit de comarques gironines. I en el cas del turisme estranger, els visitants francesos són els més nombrosos.
Els hotels no deixen d'encarir-se
Aquest bon comportament de la temporada es produeix, però, en un context d’augment sostingut dels preus hotelers. Els preus dels hotels no han parat de créixer als últims anys. El cost de les habitacions al juliol, per exemple, s’ha encarit un 33,9% de mitjana a Catalunya entre 2019 –just abans de la pandèmia– i el 2026, segons les últimes dades de l’índex de preus hotelers de l’INE. A l’agost, amb dades disponibles fins al 2025, aquest encariment ha estat del 26,4% des del 2019, a falta de sumar l’evolució d’enguany.
Malgrat que durant la pandèmia els hotels van abaratir els preus, des de llavors l’estiu acumula encariments ininterromputs. Només aquest juliol, la pujada de preus dels hotels ha estat del 4,7% a Catalunya en comparació al mateix mes del 2025.
La tendència a l’alça la confirmen també un 63% dels responsables i directius d’hotels de l’Estat espanyol que afirmen que han apujat preus aquest any. Així ho mostra un informe fet per Booking i el portal de dades Statista. L’increment de preus se sustenta sobre una persistent demanda turística. Tot i pujar preus, el 64% dels hotelers preveuen incrementar aquest 2026 els nivells d’ocupació registrats l’any passat
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