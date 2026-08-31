Decathlon reforça la seva presència a Barcelona amb l’obertura d'una botiga al centre comercial Splau
El nou establiment sota el format City suma més de 500 m2 dedicats a una oferta seleccionada encapçalada per disciplines com ‘running’, natació, fitnes, pàdel, futbol i esports de muntanya
Xavi Datzira
La tornada a la rutina després de les vacances reactiva les ganes de practicar esport a la ciutat, i Decathlon vol posar-ho tan fàcil com sigui possible. Després de l’obertura d’una botiga en ple centre de Barcelona, al carrer de Consell de Cent, la companyia va inaugurar dimecres passat un nou establiment al centre comercial Splau, a Cornellà de Llobregat. «El nostre objectiu sempre ha sigut fer accessible l’esport al màxim nombre de persones, perquè l’esport és benestar. Busquem la màxima proximitat i innovació per posar la gent en moviment», va assegurar Chema García, director de zona retail de Decathlon a Barcelona. La firma assoleix així les 19 botigues a la província de Barcelona (a falta d’una altra obertura al barri de Sants) i consolida la seva posició a Catalunya amb 29 establiments, sumant 184 punts de venda a tot el país.
La jornada d’obertura va registrar una notable afluència de públic i va comptar amb una activació liderada pel creador de contingut Arnau Marín (@arnaumarin), que va coordinar reptes de fitnes i futbol. Els que van superar les proves van obtenir targetes regal de 10 euros per bescanviar el mateix dia. A més, els primers clients registrats amb compte Decathlon Member que van realitzar una compra van rebre un obsequi, sumat al benefici d’acumular el doble de punts durant tota la primera setmana.
Experiència pròxima
Sota el concepte Decathlon City, la botiga experiencial de 500 m2 aposta per oferir la selecció de productes que encaixa amb la zona, de diferents gammes, que es complementa amb tota l’oferta disponible online. La ubicació triada destaca pel seu entorn per a l’activitat a l’aire lliure, ja que molt pocs passos es localitza el Parc Agrari del Baix Llobregat, un pulmó verd idoni per recórrer amb bicicleta o realitzar caminades al costat del riu. Aquesta oferta natural es complementa amb espais de passeig familiar i esport urbà com el Parc de les Aigües o l’històric Parc de Can Mercader, famós pels seus jardins, el seu llac i el seu tren en miniatura.
La seva oferta respon a la demanda local centrant-se en disciplines com running, natació, fitnes, pàdel i esports de muntanya, oferint solucions per a tots els nivells amb la millor relació valor-preu. Com no podia ser de cap altra manera a causa de la proximitat de l’RCDE Stadium, el futbol també té un gran protagonisme. Tot això amb l’objectiu d’elevar l’experiència de compra i garantir la seva màxima satisfacció del client. «Estem molt il·lusionats d’obrir aquesta nova botiga en una ubicació tan privilegiada com el centre comercial Splau, per la seva proximitat a escenaris esportius de referència i la seva gran connexió amb la comunitat de Cornellà de Llobregat. Arribem amb el compromís de ser el millor aliat per al benestar de les persones, de la mà d’un equip pròxim i apassionat que ofereix solucions personalitzades», afegeix Cristina Vilumbrales, directora de Decathlon City Splau.
Combinació de botiga física i digital
L’establiment incorpora la nova imatge corporativa i fa un salt en digitalització física amb etiquetes electròniques als lineals. Altres de les característiques del nou establiment és que potencia l’omnicanalitat, funcionant com un node logístic de proximitat. Això permet al client realitzar la compra des del mòbil, ordinador o fins i tot assistit des de la botiga per un dels col·laboradors, podent triar entre tota l’oferta online de Decathlon. Amb l’opció de Recollida en botiga, la compra estarà disponible a l’establiment des d’1 hora, en funció de la disponibilitat. «D’aquesta manera, podem donar una resposta satisfactòria al client tinguem o no el producte en estoc a la botiga», detalla Chema García.
A més, el nou establiment de Decathlon al centre comercial Splau ofereix serveis circulars com ara segona vida, reparació i manteniment i lloguer per subscripció, amb l’objectiu d’allargar la vida útil del material esportiu en desús, reforçant així el compromís de la companyia amb l’accessibilitat i la sostenibilitat.
El projecte reforça així mateix l’ocupació local amb la incorporació de 16 col·laboradors apassionats de l’esport, que se sumen a una plantilla provincial de més de 2.150 treballadors. Decathlon aposta per la formació contínua com a pilar clau del seu model de gestió de persones, fomentant el desenvolupament d’habilitats i l’adquisició de competències que els permetin progressar dins de l’empresa. I que, d’aquesta manera, puguin oferir el millor servei a tots aquells que acudeixen a les seves botigues a la recerca de la millor recomanació per practicar allò que més els agrada i que, a més a més, els fa sentir bé: el seu esport preferit.
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