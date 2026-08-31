Sistema laboral
Els treballadors de baixa ja no rebran cartes de la Seguretat Social i els avisos arribaran per correu electrònic
L’Administració deixarà d’enviar cartes postals per comunicar-se amb els empleats, com feia fins ara
Gabriel Ubieto
Els treballadors de baixa no rebran de la Seguretat Social cartes per correu postal a partir de demà, 1 de setembre, i qualsevol avís o comunicació els arribarà per correu electrònic. Si volen respondre o impugnar algun tràmit, ho hauran de fer per mitjans telemàtics o demanant cita prèvia. La reforma impulsada pel Govern per modificar les vies de comunicació entre la Tresoreria General de la Seguretat Social i els ciutadans prioritzarà ara les notificacions electròniques. Els usuaris podran seguir rebent cartes només si es personen en una oficina de la Seguretat Social i si ho sol·liciten per escrit.
A partir d’ara, el treballador rebrà un missatge per SMS en el qual se l’avisarà que té una nova notificació disponible al correu electrònic facilitat. Per consultar-la haurà de disposar d’identificacions digitals com el certificat digital, la Cl@ave permanent, la Cl@ave mòbil o el DNI electrònic. Les persones que estan pendents que se’ls reconeguin lesions o bé una incapacitat també utilitzaran aquest sistema.
La notificació es donarà per rebuda o bé en el moment en què el treballador obri electrònicament el missatge o bé al cap de 10 dies naturals que la Seguretat Social l’hagi enviat.
Els treballadors hauran d’estar atents als nous canals. La notificació es considerarà rebuda en el moment en què el treballador obri electrònicament el missatge o bé als 10 dies naturals que la Seguretat Social l’hagi enviat.
"No obrir una notificació no vol dir que no produeixi efectes. Una vegada transcorreguts els deu dies des de l’emissió del correu, poden començar a comptar els terminis corresponents per formular al·legacions, presentar una reclamació o interposar un recurs", afirmen des del bufet d’advocats Col·lectiu Ronda.
Un altre risc de què alerten des de la coopertiva són possibles fallades del circuit de comunicació. "La falta de recepció de l’avís no invalida una notificació electrònica dipositada correctament. Per això, no és recomanable confiar només en l’arribada d’un SMS o e-mail, sinó que la persona beneficiària haurà de ser qui, de manera regular i freqüent, accedeixi a la seu electrònica per comprovar si ha rebut documentació sense haver-ne sigut notificat prèviament", diuen des del bufet..
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