Telecomunicacions
El fundador de Parlem medita el seu adeu a la ‘teleco’ del procés
L’operadora afronta aquest dilluns un decisiu consell d’administració amb la nova propietat al capdavant que pot suposar el comiat d’Ernest Pérez-Mas
Albert Martín
Era la primavera del 2014 i en ple entusiasme sobiranista les empreses van trobar oportunitats de negoci. Va ser el cas de Parlem, una teleco impulsada per Ernest Pérez-Mas que va cenyir des del principi la seva estratègia comercial a una catalanitat desacomplexada. Abans del seu llançament, Pérez-Mas ja havia guanyat una carrera: la que va lliurar per llançar la primera operadora telefònica catalana davant d’un altre empresari del sector, Xavier Vinyals. El novembre d’aquell any, Pérez-Mas i el llavors alcalde de Barcelona, Xavier Trias, mantenien la que va ser la primera trucada operada per Parlem, en una còmica escena en què els dos interlocutors es parlaven pel seu telèfon mòbil al Saló de Cent separats per tot just dos metres.
Dotze anys després, el clima polític a Catalunya és un altre i també ho és el moment que viu la companyia. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, Pérez-Mas està plantejant-se seriosament la possibilitat d’abandonar la presidència de l’empresa que va fundar, en una decisió que podria confirmar-se després de la celebració del consell d’administració previst per a aquest dilluns.
Es tancaria així la crisi aguda que ha viscut la ‘teleco’ en els últims mesos i que ha propiciat un canvi en la propietat de l’empresa. A principis d’agost, la junta general d’accionistes de la companyia va aprovar per unanimitat el pla de salvació. Consistia en la capitalització de 17,5 milions de deute que l’empresa mantenia amb el fons Inveready, el seu principal accionista, i que va propiciar que aquest vehicle passés a ser el primer accionista de Parlem, amb un 49% del capital. A més, es va donar llum verda a una ampliació de capital de gairebé 8 milions d’euros.
El pla va arribar avalat també de la mà de la família malaguenya Domínguez, propietària de Mayoral, que tenia un 19% de les accions, i s’hi van sumar, entre d’altres, Ona Capital (que agrupa la família Font, de Bonpreu, i els Carandell, de Benito Urban), amb un 12,5% dels títols, i Evolvia, de la família Sorigué.
L’operadora catalana va tancar el 2025 amb uns ingressos de més de 49 milions d’euros i un ebitda de 2,8 milions. Però l’empresa perdia diners –4,5 milions d’euros– i només el 2020, just abans de sortir a borsa i quan va obtenir un resultat positiu exigu, de tot just 10.000 euros, va evitar els números vermells. Des d’aleshores, l’empresa ha generat unes pèrdues de més de 30 milions, que expliquen també l’ERO del 20% de la plantilla anunciat al març.
Aquesta és la llosa que no ha pogut remuntar l’empresa i que ha acabat per arraconar el seu líder fundador. Pérez-Mas manté gairebé un 7% de les accions de la companyia, percentatge que es reduirà al 5% quan es duguin a terme les ampliacions de capital previstes. El cert és que l’encara president ja sabia, després de l’acord entre Inveready i els Domínguez, que no continuaria manant a l’empresa. A més, l’últim mig any, després de la dimissió de l’anterior conseller delegat, Xavier Capellades, ha exercit de primer executiu, en un rol que segons va defensar era «provisional». «Només m’he dedicat a mantenir viva la companyia», va explicar en conversa amb aquest diari.
En les últimes setmanes, Pérez-Mas ha anat deixant anar en el seu entorn que tenia decidit abandonar la presidència de Parlem, tot i que manté una participació de la qual probablement voldrà desfer-se en una operació que pot tardar mesos a tancar-se. Oficialment, l’empresari manté que no ha pres encara la decisió.
Les raons del seu adeu serien el seu distanciament d’Inveready, i també sentimentals: Parlem es va posicionar com una empresa obertament sobiranista i la situació canviarà. «Si el projecte canvia, no tindria sentit seguir», va explicar l’empresari a EL PERIÓDICO. I en aquest sentit assenyalava que l’empresa «pertany a un fons d’inversió que té la seu a Sant Sebastià i que va marxar de Catalunya l’octubre del 2017, això ja no són els valors de Parlem», explicava, amb referència a Inveready.
Pérez-Mas podrà presumir, en qualsevol cas, d’haver sigut el primer a impulsar una operadora mòbil virtual catalana, que va arribar als 250.000 usuaris i a tenir una plantilla de fins a 150 empleats. El 2023 l’associació de consumidors OCU la va assenyalar com l’operadora més ben valorada pels seus clients i la companyia cotitza a la borsa des del juny del 2021.
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