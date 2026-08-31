Els carburants encadenen vuit setmanes de pujades
El Govern eleva a 20 cèntims la rebaixa del gasoil i manté en cinc cèntims la de la gasolina
El dièsel activa la clàusula de salvaguarda després de pujar un 15,7% interanual al juliol, davant el 7,3% de la gasolina
Pablo Gallén
La rebaixa de l’impost sobre hidrocarburs aplicada al gasoil augmentarà fins als 20 cèntims per litre a partir de dimarts vinent, 1 de setembre, davant els 5 cèntims inicialment previstos per a aquell mes, després que el preu d’aquest combustible es disparés al juliol.
El detall de l’IPC corresponent al juliol va confirmar que el gasoil va registrar una pujada interanual del 15,7%,per sobre del llindar del 15% establert al decret de mesures aprovat per mitigar l’impacte econòmic de la guerra a l’Iran.
La superació d’aquest nivell activa automàticament la clàusula de salvaguarda inclosa en el pla anticrisi, que permet reforçar la protecció fiscal quan l’evolució dels preus ho exigeix. D’aquesta manera, el descompte fiscal sobre el gasoil passarà a ser de 20 cèntims per litre des de l’1 de setembre.
La gasolina, no obstant, mantindrà el camí previst de retirada gradual dels ajuts. El seu preu va augmentar un 7,3% interanual al juliol, clarament per sota del límit del 15%,per la qual cosa al setembre continuarà beneficiant-se únicament d’una rebaixa de 5 cèntims per litre.
Des del Ministeri d’Economia afirmen que el mecanisme permet actuar de forma proporcional i concentrar el recolzament en aquells combustibles sotmesos a una pressió més gran. El departament que dirigeix Carlos Cuerpo considera a més que l’últim reial decret llei anticrisi està dissenyat per adaptar-se a l’evolució del conflicte a l’Iran i tornar a reforçar les ajudes si empitjora l’escenari econòmic.
La resta de les mesures previstes en aquest paquet continuaran aplicant-se segons el calendari establert.
El Govern xifra en un punt l’impacte sobre la inflació
Economia defensa que les actuacions desplegades des del març estan complint el seu principal objectiu: limitar el trasllat del xoc exterior als preus i protegir el poder adquisitiu de les llars.
El primer Pla de Resposta va entrar en vigor el 20 de març i va ser complementat amb noves mesures aprovades pel Consell de Ministres a finals de juny. Segons els càlculs del Ministeri, aquestes iniciatives han permès rebaixar la inflació en aproximadament un punt de mitjana durant els últims mesos.
L’Executiu estima que el conjunt de mesures ha absorbit més del 60% de la pujada dels preus atribuïble a l’impacte extern de la guerra a l’Iran.
El Govern assegura que continuarà vigilant de forma permanent les conseqüències econòmiques del conflicte i mantindrà el contacte amb els agents socials i amb els sectors més afectats per ajustar la resposta si fos necessari.
La inflació puja al 4,3% a l’agost
La decisió sobre el gasoil coincideix amb un nou repunt de la inflació. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va avançar divendres passat que l ’IPC interanual es va situar a l’agost en el 4,3%,set dècimes per sobre del 3,6% registrat al juliol.
Es tracta de la taxa més elevada des del febrer del 2023 i de la primera vegada que la inflació supera el 4% des de l’abril d’aquell mateix any.
L’INE va atribuir bona part d’aquest repunt a l’encariment dels combustibles i lubricants per a vehicles personals. També hi va influir l’evolució dels aliments, els preus dels quals van descendir menys que l’agost del 2025.
Economia considera que la persistència del xoc energètic associat a la guerra a l’Iran explica bona part de l’augment de la inflació general durant l’agost.
En tot cas, la dada del 4,3% és encara provisional. L’INE publicarà la lectura definitiva el 15 de setembre, quan es coneixerà amb més detall quins productes de la cistella de la compra han contribuït més a la pujada dels preus.
Els carburants encadenen vuit setmanes de pujades
Els preus dels combustibles han tornat a pujar aquesta setmana i acumulen ja vuit setmanes consecutives d’increments, arribant a màxims de l’estiu coincidint amb l’operació tornada d’agost.
Des que a començaments de juliol va decaure la rebaixa de l’IVA al 10%,l’encariment acumulat s’acosta al 24% en el cas del gasoil.
En concret, el preu mitjà del litre de dièsel ha augmentat aquesta setmana un 1,8% respecte a l’anterior, fins a situar-se en 1,861 euros. Aquest nivell no es registrava des de mitjans d’abril.
La gasolina també manté la seva tendència alcista. El preu mitjà per litre ha pujat un 1,55% en l’última setmana, fins als 1,723 euros, el seu nivell més elevat des del març, segons les dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea consultats per Europa Press.
Amb aquests nous increments, el gasoil acumula una pujada superior al 23,7% des de principis de juliol, mentre que la gasolina s’ha encarit un 19,8% en el mateix període.
L’augment sostingut dels carburants torna així a situar l’energia entre els principals factors de pressió sobre la inflació i explica l’activació del mecanisme de protecció addicional per al dièsel a partir del setembre.
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