El restaurant Las Vegas de Manresa celebra els 70 anys per Festa Major rememorant els seus inicis
L'establiment emblemàtic del carrer del Born va oferir el diumenge 23, el dia de l'aniversari, un menú amb els plats de la seva primera carta aquell estiu del 1956
El restaurant Las Vegas de Manresa ha arribat als 70 anys d'història reivindicant el llegat familiar i rememorant els seus inicis. Tant és així que el dia de l'aniversari, el diumenge 23, van elaborar un menú de plats amb la primera carta que van oferir aquell estiu de l'any 1956. Paral·lelament, aquests darrers dies i els que venen, diverses personalitats de diferents àmbits han enregistrat vídeos per felicitar la trajectòria del negoci de la família dels Garcia Comas, que ha deixat empremta entre totes aquelles persones que ha tastat la seva arrelada cuina catalana i mediterrània.
Alguns d'aquests reconeixements ja s'han fet públics a les xarxes socials del restaurant, com els de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i l'actor Miki Esparbé, els quals han agraït la feina feta durant aquests anys. "Sempre tenen un bon plat a taula: esmorzars, dinars, sopars, amb producte de proximitat i extraordinàriament ben servit, com si fóssim a casa", destaca al batlle de la capital bagenca. Per la seva part, l'intèrpret parla dels quaranta anys que ha pogut gaudir del Las Vegas. Assegura que es queda amb "el gelat de vainilla que feien a la porta del bar". Per a ell, el bar és la "drecera entre el carrer Nou i carrer del Born" i "sempre és casa". "Està bé deixar-s'hi caure per fer un dinar, per dinar, per sopar i perquè t'hi trobaràs sempre algú", afirma.
La família també ha publicat un missatge en què expliquen que continuen el somni d'en Quimet Garcia Galobart i de Pere Puigarnau Vila, els dos emprenedors que van obrir el restaurant amb l'objectiu de "transformar la restauració d'aquella època, dotant Manresa d'un establiment amb bon servei i confort que sobresortís de la dura realitat quotidiana dels anys cinquanta". Destaquen com de necessari ha estat "l'esforç de les dues generacions" i expressen el seu agraïment del personal que els ha acompanyat, els proveïdors i dels clients que han confiat en ells. Al costat, adjunten una reproducció de l'anunci de la inauguració de "Cafeteria Las Vegas", apareguda al periòdic "Manresa" del 23 d'agost de 1956.
"És molt emotiu"
Pilar Garcia, copropietària del restaurant Las Vegas, ha explicat a Regió7 que al llarg de tots els seus anys al negoci, uns 44 ja, ha conegut a molta gent de diverses generacions. "És molt emotiu perquè és la teva vida, i parlo també en nom dels meus cinc germans. Tots hem conviscut i crescut aquí", afirma. Un esperit familiar tan arrelat al local que ha motivat que sempre algun dels membres estigui en alguns dels torns, comptant amb l'ajuda d'un personal que "ho ha fet molt bé", subratlla Garcia.
Per al restaurant, hi han passat personatges públics com Jordi Pujol, Ernest Lluch, Salvador Illa, Joan Dausà, Josep Maria Pou o Miguel Bosé, entre altres.
Com a tret diferencial, Garcia assenyala l'actualitat gastronòmica i treballar amb un producte de qualitat i local a un preu assequible. A la carta, destaca també la carta de vins, "No tenen frontera, s'ha d'agafar el bo de cada lloc. Evidentment, però, primer el nostre, la DO Pla de Bages", puntualitza.
Sobre les hores de més afluència, la copropietària assegura que el restaurant treballa amb un marge molt ampli. «Al matí ja tenim gent i anem canviant els entrepans. Al migdia oferim una carta fixa, amb plats de temporada, especialitats i recomanacions, a més del menú del dia. I al vespre, sopars tots els dies de la setmana, excepte diumenge".
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