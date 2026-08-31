El souvenir de 20 euros que triomfa durant les vacances: tothom el compra a la platja
En alguns punts d’Espanya, el turisme ha provocat augments de més del 30 % en la venda d’aquest record de vacances
Clara Dalmau
Comprar un imant per a la nevera, una postal o un clauer ha estat durant dècades una d’aquelles tradicions gairebé inevitables de les vacances. Tanmateix, hi ha un altre record que cada estiu es cola a les maletes de tornada i que, per 20 euros, ofereix una cosa que cap altre souvenir pot prometre: la possibilitat de tornar de vacances amb més diners dels que s’han gastat.
Aquest estiu ha tornat a quedar palès amb alguns dels números més buscats de la Loteria de Nadal. El 19.726, que coincideix amb el 19 de juliol del 2026, data en què Espanya es va proclamar campiona del món després d’imposar-se a l’Argentina, va disparar la demanda després de la victòria de la selecció. El número, que juga des de fa anys el Club Waterpolo Motril, va passar pràcticament d’un dia per l’altre de ser un dècim més a convertir-se en un dels més desitjats del sorteig.
Més de 300 dècims exhaurits
I no ha estat l’únic. Tot just unes setmanes després, l’eclipsi total de Sol que va travessar Espanya el passat 12 d’agost ha provocat un fenomen similar amb el 12.826. El número es ven íntegrament a Loterías Pepito Herranz, a San Lorenzo de El Escorial, i la coincidència va ser descoberta mesos enrere pels aficionats a l’astronomia.
Segons va explicar Iván Herranz, responsable de l’administració, l’establiment disposava de les 205 sèries del número i va rebre les primeres trucades preguntant-hi ja al febrer. Després de reservar els dècims dels seus clients habituals, en va posar a disposició del públic uns 300 a través d’una pàgina web creada específicament per a l’ocasió i va limitar la compra a un per persona. L’alta demanda va acabar exhaurint-los i l’administració va alliberar 50 dècims més, els últims disponibles.
Pràcticament una tradició
Tot i que l’interès pels números associats a esdeveniments històrics ha recuperat força amb aquests esdeveniments d’actualitat, comprar Loteria de Nadal durant les vacances no és res de nou. El dècim fa anys que s’ha anat fent un lloc entre els records que els turistes s’enduen dels destins que visiten.
Ja l’estiu del 2022, les administracions de loteria d’algunes de les localitats més turístiques d’Espanya constataven com l’arribada de visitants impulsava les vendes de dècims mesos abans del Sorteig Extraordinari de Nadal. Per a molts viatgers, aconseguir un número venut al lloc on han passat uns dies de vacances s’ha convertit en una tradició més del viatge.
«Quin record vols endur-te aquest estiu?»
El dècim reuneix diverses de les característiques d’un souvenir tradicional: és fàcil de transportar, està vinculat al lloc on es compra i permet conservar un record de les vacances. Però, a més, hi afegeix un component difícil de trobar en un imant o un clauer: la possibilitat que el pròxim 22 de desembre aquell record acabi valent molt més que els 20 euros que va costar.
De fet, Loterías y Apuestas del Estado fa anys que explota aquesta associació entre turisme i Loteria de Nadal. El 2018, la seva campanya d’estiu es va adreçar expressament als milions de turistes nacionals i estrangers que recorrien Espanya sota el lema: «Quin record vols endur-te aquest estiu?», presentant el dècim com una alternativa als records típics de les vacances.
A la costa o al Camí de Sant Jaume
La tradició també està vinculada al factor geogràfic. Destins de costa, ciutats especialment turístiques o punts del Camí de Sant Jaume han comprovat durant anys com el trànsit de visitants també es tradueix en vendes de Loteria de Nadal.
A Galícia, per exemple, el turisme ja provocava importants increments en les vendes d’estiu fa anys. L’estiu del 2022, administracions de zones turístiques com Aldán registraven creixements superiors al 30 % i asseguraven haver exhaurit alguns dels seus números habituals abans fins i tot d’acabar l’agost.
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