Així està transformant Alberto Rosati el seu terreny després de mesos de feina: "Avançar el que es pugui a poc a poc i cada dia; ja va agafant millor forma"
L’home exposa la dura feina que representa la construcció de la seva nova llar: "Cal anar traient tota aquesta terra; pesa i anem amb la pala a poc a poc"
Oriol García Dot
Hi ha projectes que necessiten mesos de feina abans de començar a mostrar resultats. És el que està passant al terreny on Alberto Rosati està construint a poc a poc una vida més autosuficient, amb conreus, animals, camins i noves construccions. Després de moltes jornades de pic, pala i feina sota el sol, l’espai comença a ser completament diferent.
En un dels seus últims vídeos del seu canal de YouTube ‘Rosati’, mostra com està avançant el projecte al qual ha destinat tants mesos de la seva vida i ensenya alguns dels canvis que ja comencen a ser visibles. El camí va prenent forma, els primers conreus comencen a donar fruits i un nou terreny es prepara per convertir-se en un gran hort d’autoconsum.
Projecte de vida en contacte amb la natura
Alberto Rosati és un creador de contingut almerienc que va decidir canviar completament la seva manera d’entendre la vida. Després d’anys treballant i estalviant, va passar quatre anys viatjant pel món en bicicleta i amb una motxilla, una experiència que el va acabar portant fins a un terreny de la seva propietat on ara intenta construir, a poc a poc, el seu propi projecte de vida en contacte amb la natura.
Allà, va començar vivint en una tenda de campanya, per això dedica bona part del seu temps a condicionar el terreny i avançar cap a una major autosuficiència. A més, Rosati fa gairebé tres anys que crea contingut a YouTube i, fa dos mesos, obtenia al voltant de 200 euros mensuals, una quantitat que, segons explica, li permet cobrir el menjar i continuar millorant casa seva.
Així està canviant el terreny
Un dels canvis més evidents és en el camí que travessa la propietat. Durant els últims dies ha anat recollint pedres i col·locant-les una a una, abans de cobrir algunes zones amb grava. El resultat comença a canviar completament l’aspecte del terreny. "Sembla una ximpleria anar col·locant algunes pedres, però és que això li dona un toc brutal al camí, com que ja saps per on caminar", explica.
Però un dels projectes que més feina està comportant és la construcció d’una futura cova. Per avançar, ha de retirar la terra manualment utilitzant pala i pic, una tasca que fa a poc a poc per evitar les hores de més calor. "Sé que sembla que avanço molt lent, però és que cal anar traient tota aquesta terra; pesa i anem amb la pala a poc a poc. És una feina física intensa", exposa.
Els primers fruits comencen a aparèixer
Mentre les construccions avancen, el terreny també comença a retornar l’esforç realitzat. A l’hort ja hi apareixen les primeres síndries, a més de pebrots, tomàquets, carabasses i melons. "Són les primeres síndries que estic veient aquí que van sortint. Una per aquí, una altra per allà. Menjarem molta síndria", celebra mentre ensenya els petits fruits que comencen a créixer.
El següent gran pas serà aprofitar un terreny que li han deixat i que es troba just al costat de la seva propietat. La seva intenció és convertir-lo en un hort d’hivern per cultivar aliments destinats a l’autoconsum.
Després de mesurar-lo aproximadament, calcula que disposa d’uns 80 metres quadrats en una primera zona i uns altres 100 en una segona, una superfície que considera més que suficient: "Jo crec que això per a un hort d’autoconsum està, però anem, estupendament. De sobres".
Sistema de reg per degoteig
A més, l’espai té accés a l’aigua, per la qual cosa podria instal·lar un sistema de reg per degoteig i aprofitar encara més el terreny. I mentre tot això avança, ja pensa en el projecte següent: incorporar oques i construir un petit estany per a elles. Encara no té clar quan ho farà i reconeix que abans necessita informar-se bé, especialment perquè els arbres que ha plantat encara són petits.
Per ara, l’objectiu és continuar avançant sense presses, però sense parar. El que fa uns mesos era simplement un terreny està començant a convertir-se en un espai amb conreus, animals, camins i noves construccions. Com ell mateix explica, la clau és "fer-ho a poc a poc cada dia, avançar el que es pugui, però ja va agafant millor forma".
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