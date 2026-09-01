BBVA eleva un 6,3% el finançament a empreses a Catalunya fins al juny per donar suport al creixement
José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya, subratlla la diversitat de models de negoci i la necessitat d'equips especialitzats per donar respostes ajustades
Regió7
BBVA va incrementar un 6,3% el nou finançament concedit a empreses, pimes i autònoms a Catalunya durant el primer semestre del 2026. Aquest creixement supera el 3,3% registrat pel banc al conjunt d'Espanya i reflecteix el dinamisme de l'activitat empresarial a la comunitat autònoma.
Les dades s'han donat a conèixer durant la Convenció Regional de BBVA, que aplega les set direccions territorials del banc i els seus equips per analitzar l'evolució del negoci i abordar les prioritats per a la segona meitat de l'any. Durant la trobada, el country manager de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, ha destacat que les empreses són una prioritat per a l'entitat i que el banc ha de seguir treballant per acompanyar el seu creixement i expansió.
"Les dades del primer semestre mostren que el negoci evoluciona de manera molt favorable. Estem creixent en clients, activitat i finançament, però el més important és que estem acompanyant projectes empresarials i donant respostes adaptades a les necessitats de cada negoci", ha assenyalat Peio Belausteguigoitia.
D’altra banda, José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya, ha explicat que a Catalunya conviuen sectors i models de negoci molt diferents, des d'empreses amb una forta vocació internacional fins a pimes i autònoms molt vinculats al seu entorn local. Aquesta diversitat exigeix conèixer bé cada territori i tenir equips capaços d'oferir respostes ajustades a cada realitat.
Durant la Convenció Regional, el country manager ha repassat el creixement registrat pel banc a Espanya durant els sis primers mesos de l'any, on destaca el creixement de la inversió creditícia (+7,4% en taxa interanual), gràcies principalment al bon comportament d'empreses i crèdit al consum i targetes.
Aquest dinamisme del crèdit es va traduir en un creixement del marge d'interessos del 4,1% interanual, mentre que les comissions van millorar un 2,2%. El benefici atribuït va assolir els 2.172 milions d'euros el primer semestre de l'any, un 2,3% més interanual. La taxa de mora es va mantenir en nivells històricament baixos, al 2,9%, i la taxa de cobertura va millorar fins al 71%. El cost de risc es va situar al 0,31%.
Peio Belausteguigoitia també ha repassat les prioritats estratègiques del Grup, entre les quals destaquen adoptar una nova perspectiva centrada en el client, impulsar la sostenibilitat com a motor de creixement, créixer a tots els segments empresarials o potenciar la intel·ligència artificial i la innovació.
Paper clau de la xarxa territorial
El country manager de BBVA ha destacat que el banc ha avançat molt en el desenvolupament d'aquestes prioritats però que cal seguir treballant per convertir-les en oportunitats de negoci per a tots els clients i, en aquest sentit, ha destacat, que la xarxa territorial del banc a Espanya té “un paper clau”, ja que manté la proximitat i connexió amb la realitat de cada zona per acompanyar-les en cada zona.
Durant la trobada, José Ballester també ha explicat que BBVA compta a Catalunya amb equips especialitzats que treballen amb empreses, pimes i autònoms per conèixer les seves necessitats i donar suport als seus projectes. Aquesta proximitat permet oferir solucions adaptades a la realitat de cada negoci i acompanyar-los tant a les seves decisions del dia a dia com als seus plans de creixement.
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla
- El Mònaco, expulsat a França, podria oferir 500.000 dòlars per disputar la Lliga Adriàtica
- Un documental segueix durant cinc anys els llops de la Península: «On hi ha llops i bestiar hi haurà conflicte, cal aprendre a conviure-hi»
- La renovació del DNI s’encalla a Catalunya: sense cita a les comissaries fins a l’octubre i amb cites lluny de casa