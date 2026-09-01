Proposta de sanció
Expedient a Glovo per mantenir els ‘riders’ al carrer a més de 40 ºC
L’autoritat laboral considera que l’empresa va cometre una falta greu al seguir la seva operativa de repartiment el 8 de juliol malgrat una alerta vermella a BCN
Gabriel Ubieto
La Inspecció de Treball va emetre una proposta de sanció a Glovo per no aturar la seva activitat durant una alerta vermella per calor, incomplint la normativa bàsica en prevenció de riscos laborals. L’autoritat laboral considera que l’empresa va cometre una falta greu quan el 8 de juliol, malgrat l’alerta vermella a Barcelona, va decidir seguir amb la seva operativa. Aquell dia es va batre un rècord històric de temperatura, amb termòmetres superant els 40 ºC. Malgrat això, Glovo va mantenir els riders al carrer.
A denúncia del sindicat CGT, l’autoritat laboral ha obert expedient sancionador a la companyia de les motxilles grogues, segons l’informe al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. Glovo, a preguntes d’aquest mitjà, afirma no haver rebut encara la notificació d’aquesta infracció i està a expenses de poder analitzar la resolució d’Inspecció.
Barcelona va registrar el 8 de juliol la temperatura més alta de la seva història i, malgrat els mateixos protocols interns de Glovo, els seus repartidors van continuar aquell dia portant i portant paquets per la ciutat. "Suspendrem temporalment el servei a la zona afectada, per a les persones repartidores que es desplacin amb bicicleta, patinet o motocicleta, fins que finalitzi l’alerta", diu el reglament intern que va establir Glovo per prevenir riscos laborals entre els seus missatgers.No obstant, els directors operatius de l’empresa de repartiment a la capital catalana no van aplicar les seves pròpies directrius i van mantenir l’aplicació oberta, amb els clients demanant des de casa seva en plena onada de calor i els repartidors circulant per satisfer aquesta demanda.
Així ho ha pogut constatar la Inspecció de Treball dependent del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i així l’hi ha remès a les parts per escrit. Concretament, l’autoritat laboral censura la companyia per mantenir l’activitat durant la franja de 12 del migdia a sis de la tarda, quan segons l’Observatori Fabra es va arribar a un pic de 40,7 graus. Als carrers del Raval, l’alerta roja va marcar màxims de 38,3 graus.
"Aquest fet suposa una infracció greu en matèria de prevenció de riscos laborals", diu la resolució inspectora a què ha tingut accés aquest mitjà. Una infracció greu està penada per la LISOS per un import d’entre 2.451 euros, en el seu grau mínim, i 49.180 euros en el seu grau màxim. Davant aquests fets provats, el Departament de Treball haurà de dictaminar si decideix requerir a Glovo el màxim import per la infracció, el mínim o un punt intermedi.
Risc generalitzat
Les altes temperatures s’han convertit en una preocupació creixent entre empreses i treballadors, ja que suposen un risc generalitzat per a la salut. Aquest estiu un temporer va morir a Seròs (Segrià) mentre recollia fruita a més de 40 graus, durant el migdia. Un episodi molt similar a l’esdevingut també a la província de Lleida, més concretament a Torres del Segre, i a temperatures similars un any abans, quan va caldre lamentar un altre accident de treball mortal i pel qual l’empresa contractant va acabar sent sancionada per negligència i falta molt greu.
El Ministeri de Treball va impulsar el 2023 una reforma de la normativa laboral per incloure explícitament l’obligació d’aturar l’activitat en cas que les agències meteorològiques oficials llancessin una alerta roja per calor. La normativa explicita que la companyia que tingui personal operant a l’aire lliure ha d’interrompre la seva activitat si no pot disposar mesures addicionals de protecció davant les altes temperatures.
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