Crisi ramadera
El Govern llança una nova línia d’ajuts per als afectats de la pesta porcina: qui pot demanar-los i com fer-ho
Els aspirants als crèdits, que seran a fons perdut, hauran d’acreditar unes pèrdues d’almenys el 30% en la seva activitat per culpa de les restriccions
María Jesús Ibáñez
El Consell Executiu té previst aprovar aquest dimarts un nou paquet d’ajuts, en col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF), per als afectats pel brot de pesta porcina africana (PPA) declarat fa ja nou mesos a Collserola. La línia de crèdit se suma als 20 milions habilitats el desembre passat i va destinat als negocis que es troben a la denominada ‘zona zero’ del virus, segons ha explicat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
«Els sol·licitants hauran d’acreditar unes pèrdues superiors al 30% en la seva activitat», ha indicat Ordeig en una entrevista a RAC1, on també ha explicat que seran ajudes a fons perdut. A més dels restaurants, empreses d’activitats esportives i altres negocis, també les granges de la zona afectada per les restriccions podran demanar aquestes ajudes. El conseller ha avançat que l’import total dels ajuts dependrà de quantes empreses s’acullin a la convocatòria.
Poques setmanes després de la declaració del brot, la Generalitat ja va obrir una partida de 20 milions d’euros i la concessió de crèdits a través de l’Institut Català de Finances (ICF) per ajudar el sector més damnificat per la pesta porcina. El pressupost inicial del pla va ser de 10 milions, ampliables a 10 milions més, «per ser al costat de les granges, de les empreses i de tots els sectors de la cadena porcina a Catalunya», va remarcar en el seu moment Ordeig.
Després de dues setmanes sense que el dispositiu que pentina la zona de Collserola hagi detectat nous casos positius de la malaltia, el conseller d’Agricultura ha tornat a demanar comprensió davant les restriccions i ha destacat que a la zona ja s’han sacrificat més d’11.000 senglars, «una xifra molt per sobre de les previsions inicials». L’objectiu, ha insistit Ordeig, és rebaixar la densitat d’aquesta espècie al parc natural per reduir, d’aquesta manera, el risc de contagi i que la malaltia torni a declarar-se.
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