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El nou descompte de 20 cèntims al gasoil queda gairebé anul·lat per la pujada del petroli
La represa de les hostilitats entre l'Iran i els EUA dispara el preu del combustible i fa imperceptible la rebaixa del Govern central
Les benzineres preveuen un final d'any "complicat" per les incerteses de la guerra i la fi de les bonificacions
Regió7 / Jordi Pujolar (ACN)
La rebaixa sobre els hidrocarburs que l'Estat aplica al gasoil a partir d'aquest dimarts, 1 de setembre, és pràcticament imperceptible per a l'usuari final. El descompte fixat és de 20 cèntims per litre, però cal tenir en compte que fins ahir mateix, n'hi havia vigent un de 10 cèntims. A més, les benzineres alerten que la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units en els darrers dies ha fet disparar novament el preu del petroli, entre quatre i cinc dòlars més el barril de Brent. "Una cosa contraresta l'altra i l'usuari avui el màxim que pot notar són cinc, sis o set cèntims de rebaixa", detalla el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
Aquest dimarts, a Manresa, el preu del gasoil oscil·la entre els 1,604 euros el litre que ofereix la gasolinera BonArea del carrer Sallent, i els 1,959 de la benzinera Repsol de la Muralla de Sant Francesc, 54, segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica. Quant a la gasolina super 95, l'establiment amb un preu més econòmic és, també, la BonArea del carrer Sallent (a 1,535 euros el litre), seguida de la GM Oil del mateix carrer Sallent (1.549) i la Gas-oils Rovira del carrer dels Dolors (1.579).
En aquest context, la patronal de les benzineres augura una tardor i un final d'any "complicat" pel que fa a l'evolució de preus, tant a nivell global com pel que fa al seu mateix sector. "Tot està pujant molt i els hidrocarburs també, mentre hi hagi hostilitats a Rússia i a l'Iran. Se'ns escapa què passarà", alerta Campabadal.
L'empresari, a més, augura la fi de les bonificacions per part de l'Estat a partir d'octubre, tal com estava previst inicialment: "L'estat amb la benzina recapta molt i no li agrada gaire fer descomptes sobre els seus impostos". De fet, aquest mes de setembre era el darrer en què es preveien descomptes per contenir l'impacte de la guerra en els preus.
Dos mesos amb rebaixes
La mesura es va engegar al juliol, amb una rebaixa de 15 cèntims que s'aniria retirant progressivament fins ara, amb 10 cèntims a l'agost i 5 cèntims al setembre, que és el que s'aplica a la benzina. En el cas del gasoil, però, això s'ha modificat en aplicació d'un mecanisme de protecció davant un increment de preu que ha superat les previsions.
Amb tot, aquest descompte, que ara per al gasoil és de 20 cèntims per litre, no s'acaba de percebre com a tal a la butxaca dels consumidors: "Ja hi havia un descompte en els impostos especials de 10 cèntims per litre, per la qual cosa el descompte que podríem percebre no és de 20 cèntims, sinó de 10 cèntims".
Campabadal hi afegeix l'augment del preu del petroli, que en els darrers sis dies ha pujat entre quatre i cinc dòlars per barril de Brent. "Aquest dimarts és 2,5 dòlars més car que ahir i això s'està menjant el descompte", detalla el president de la patronal. En xifres globals, el barril ha passat d'uns 70 dòlars als 91 actuals des de l'inici de la guerra a l'Iran.
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