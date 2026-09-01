Unes 400 persones omplen el nou espai d'oci 3Sets en l'esdeveniment d'obertura
Els assistents al primer vespreig que va organitzar el grup promotor de la iniciativa, el passat dissabte, van poder veure com ha quedat la remodelació del recinte de l'antic club de tenis, a la urbanització Bellavista
Les següents activitats que tenen programades són el 5, 12, 19 i 26 de setembre i 3,10, 17 i 24 d'octubre
L'esdeveniment d'obertura del nou espai d'oci 3Sets, estrenat el passat dissabte coincidint amb la Festa Major de Manresa, va tenir una gran acollida entre el públic assistent. Unes 400 persones van poder veure de primera com ha quedat la remodelació del recinte de l'antic club de tenis, a la urbanització Bellavista, amb una proposta de vespreig atractiva i variada. El discjòquei manresà Luis de Frutos va amenitzar l'ambient a bord d'un autobús de dues plantes reconvertit en un dels principals atractius de l'espai. El restaurant Cal Spaguetti va ser l'encarregat d'oferir els aperitius i un sopar de tapes, i també van disposar del servei de foodtruck de Cafès del Bages.
Les següents activitats que tenen programades són el 5, 12, 19 i 26 de setembre i 3,10, 17 i 24 d'octubre. L'Ajuntament de Manresa els va atorgar la llicència per fer activitats extraordinàries que inclou deu esdeveniments l'any, amb un aforament màxim de 499 persones. La programació de les activitats s'anirà anunciant cada setmana a l'instagram @3sets__, expliquen els promotors. La seva idea és oferir una programació diversa, amb vermuts, concerts, festes temàtiques, etc.
Cada dissabte tindrà dos torns perquè els assistents puguin escollir un vermut, a partir de les onze del matí, i un tardeig amb la possibilitat de sopar (la carta s'anirà actualitzant setmanalment segons l'activitat).
Davant la inquietud prèvia de molts veïns del barri que va informar aquest diari per l'organització d'aquests esdeveniments, els promotors han assegurat que "l'activitat del dia 29 es va dur a terme amb total normalitat, sense cap incident i tot sota control, tant en aforament com en control d'accessos i mobilitat".
Una nova vida a l'antic club de tenis
El projecte d'oci 3Sets és una iniciativa d'un grup promotor local, propietari de l'espai, que, juntament amb Cal Spaguietti aposten per donar una nova vida a l'antic club de tenis 3Sets. Es tracta d'un recinte situat a tocar del Mas Portell, que s'ha ampliat amb l'objectiu "d'ampliar" l'oferta d'oci existent per al públic adult al Bages, detallen els organitzadors. És una proposta que neix amb una clara visió "a llarg termini" i amb el repte futur de convertir-se en un "referent d'oci a la Catalunya central", asseguren. La idea és, més endavant, reobrir el club esportiu dels Tres Sets, amb bar i restaurant.
El projecte, sostenen, sorgeix arran de dues oportunitats de mercat. D'una banda, la necessitat detectada "d'oferir més espais de lleure" que s'allunyin del model d'oci nocturn tradicional, apostant per formats de tarda i vespre i ampliant el segment d'edat. 3Sets vol "cobrir un buit real, creant un espai per a una generació activa i amb ganes de sortir", afirmen. Parlen de la comoditat que suposa sortir al vespre. "T'arregles, vas cap a l'espai a les 7 de la tarda, hi passes unes hores fins a la nit i a les 11 ja tornes a casa".
D'altra banda, en la línia de convertir-se en un pol d'atracció per al públic adult, van apostar per un emplaçament "nostàlgic i simbòlic". "Moltes persones de Manresa hi tenen records: partits de tenis, tardes d'estiu i la comunitat que es creava al voltant d'un club esportiu de barri", recorden. En aquest sentit, emfatitzen que "no és un projecte que s'inventa des de zero, sinó que es recupera un espai que ja existia per donar-li una nova vida".
El nom, una metàfora
El nom de la marca, 3Sets, juga com a metàfora esportiva i connecta amb l'origen tenístic de l'espai, i també apel·lar als sentiments d'una generació que va gaudir de l'antiga entitat. "La gent que va créixer fent seva la cultura de l'oci dels 90 torna a tenir un espai dissenyat per a ells", subratllen els promotors.
Més enllà del component nostàlgic i esportiu, un element diferencial és la disposició de l'espai. "Té elements que no existeixen en cap altre esdeveniment: vistes a Montserrat, decoració curada i zones diferenciades", detallen. De fet, expliquen que alguns dels assistents de la inauguració els van comentar que l'espai els hi donava un aire a "la Costa Brava" o que "no semblava que aquest espai pogués estar a tocar de la ciutat".
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