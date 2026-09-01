Barcelona, protagonista
Vendre cremes per poder investigar contra el càncer
Endor és a punt de començar un assaig clínic, en col·laboració amb l’Hospital Clínic, després d’aconseguir facturar prop de cinc milions d’euros anuals amb la seva cosmètica de base científica
Paula Clemente
Joaquín Querol volia col·laborar en la lluita contra el càncer. Va decidir provar sort constituint una empresa després d’anys d’investigació a l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN). La seva proposta era aplicar biotecnologia que aprofités factors de creixement innats en el sistema immune per alterar el creixement d’un tumor. El problema era que l’única manera de finançar-ho era recolzar-se en fons d’inversió, i cap va acabar de convèncer-lo: sentia que amb ells perdia independència científica i la possibilitat d’equivocar-se. "Llavors la cosa funcionava d’aquesta manera", recorda l’emprenedor respecte a l’escenari amb el qual es va trobar fa 20 anys.
"Si un vol llibertat per decidir i oportunitat per fallar, ho ha de fer amb els seus propis diners", va assumir llavors. I la resposta la va trobar en la cosmètica. "Sabíem fer ciència mèdica, així que es tractava d’utilitzar això per desenvolupar productes que poguéssim portar al mercat molt més ràpid que un tractament oncològic", sosté, ara, gairebé deu anys després de llançar el seu primer producte, després de reformular la seva línia de cosmètica per fer-la més científicament efectiva, i a les portes d’un assaig clínic per a un potencial tractament contra la metàstasi hepàtica en melanoma i el càncer colorectal.
La seva primera generació de producte cosmètic es va diferenciar per l’actiu en el qual es basava la crema, una molècula pròpia que tocava la tecla que activa el col·lagen, l’elastina i l’àcid hialurònic a la pell. "Vam intentar vendre-la als metges, però no ens va anar gens bé", reconeix Querol, que no amaga cap dels entrebancs que ha travessat l’empresa en aquest temps. No li costa admetre, com a fundador, amo majoritari i CEO de la companyia, que va estar a punt de llançar la tovallola, quan va veure que no aconseguien vendre prou i que el seu deute era gairebé inassumible.
Però llavors va arribar la covid, que els va obligar a explorar com vendre online. Van passar de 800 euros al mes a 10.000 en tres mesos, a 25.000 en mig any i a superar els 100.000 en un altre semestre més. Així, fins a facturar prop de 5 milions a l’any i registrar més d’un milió d’euros de beneficis per poder destinar a costejar l’anhelat estudi clínic. La clau va ser enfocar el màrqueting de manera que sortís una mica del discurs científic que pot fer propi qualsevol marca de cremes. I exposar-se ell mateix, com a divulgador, a les xarxes socials.
Eficiència i noves investigacions
Una vegada van consolidar la marca, van interrompre les vendes per llançar una versió evolucionada de les seves cremes: gràcies a la investigació que anaven alimentant en paral·lel van veure que podien maximitzar l’eficàcia dels seus cosmètics perquè entreguessin millor el compost que ha d’entregar al cos. En un mes, aquesta empresa amb seu al Parc Científic de Barcelona ha venut l’equivalent a un milió d’euros, amb aquesta línia.
Quant a la seva proposta de tractament contra el càncer, aviat començaran un assaig clínic de fase 2, en col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona, per començar a provar la seva fórmula en pacients.
Si sortís bé, el següent seria un altre assaig que pot costar fins a 100 milions. "Això és inabastable per a nosaltres", reconeix Querol. No descarta acudir, aquesta vegada sí, als fons d’inversió, o fins i tot vendre la investigació a una farmacèutica. En aquest cas, conclou, ells continuarien fent el que fan: venent cremes cada vegada més eficaces, mentre desenvolupen investigació mèdica.
Subscriu-te per seguir llegint
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla
- Boticaria García revela què és més saludable: beure una Coca-Cola Zero o una cervesa 0,0
- El Correfoc de Manresa cremarà i petarà amb la seguretat com a prioritat
- Buhos omple el carrer Sallent en un concert reivindicatiu
- El castell de focs desborda el parc de l'Agulla