Mercat de fitxatges
Creix la distància econòmica entre la Premier i la Lliga: els clubs anglesos han gastat 4.000 milions i els espanyols, 750
Els britànics han multiplicat per més de cinc la inversió espanyola durant el mercat d’estiu, segons les xifres estimades de Transfermarkt
Marcos Rodríguez
El mercat de fitxatges d’estiu ha tornat a deixar una imatge difícil d’ignorar per al futbol espanyol: la distància econòmica entre la Premier League i LaLiga continua engrandint-se. Els clubs anglesos haurien invertit prop de 4.000 milions d’euros durant la finestra estival, davant els aproximadament 750 milions desemborsats pels equips de LaLiga, segons les xifres estimades recopilades per la plataforma especialitzada Transfermarkt.
La comparació suposa que la competició anglesa ha gastat més de cinc vegades que l’espanyola en la incorporació de futbolistes durant un mercat que va tancar aquest dilluns, 1 de setembre.
La diferència torna a posar de manifest el poder econòmic de la Premier League, que ha polvoritzat els seus propis rècords d’inversió i continua jugant en una dimensió financera molt diferent de la de la resta de grans competicions europees.
De fet, l’agència de notícies britànica Reuters va elevar la despesa dels clubs anglesos fins als 3.460 milions de lliures, una xifra rècord que confirma la magnitud del desemborsament realitzat durant aquest estiu.
Un rècord que amplia la bretxa
Les xifres de Transfermarkt situen la Premier League com la competició que més diners han mobilitzat al mercat, amb una distància considerable respecte als seus perseguidors.
LaLiga hauria tancat la finestra amb una despesa aproximada de 743 milions d’euros, una quantitat que, malgrat representar una important inversió per als clubs espanyols, queda molt lluny dels prop de 4.000 milions mobilitzats a Anglaterra.
La diferència supera, per tant, els 3.200 milions d’euros.
I no es tracta únicament de la distància entre els dos gegants tradicionals del futbol europeu. La Premier també hauria superat àmpliament altres grans competicions com la Sèrie A italiana o la Bundesliga alemanya.
El mercat del 2026 confirma així una tendència que s’ha anat consolidant durant els últims anys: la capacitat financera dels clubs anglesos continua creixent a un ritme molt superior al dels seus principals rivals europeus.
Més ingressos, però també més despesa
La bretxa també s’observa a l’analitzar el balanç dels moviments realitzats pels clubs.
Segons les xifres disponibles a Transfermarkt per a la temporada 2026-2027, la Premier League hauria ingressat al voltant de 2.500 milions d’euros per vendes, tot i que el seu balanç global continuaria sent clarament negatiu a causa de l’enorme volum d’inversió realitzat en fitxatges.
En concret, el saldo estimat dels clubs anglesos se situaria entorn dels 1.600 milions d’euros en negatiu, cosa que reflecteix que la competició va comprar molt més del que va ingressar per la sortida de jugadors.
En el cas de LaLiga, Transfermarkt també situa el balanç global en negatiu, tot i que a una distància molt considerable de les xifres angleses. El saldo estimat dels clubs espanyols rondaria els 253 milions d’euros negatius.
És a dir, les dues competicions haurien gastat més del que van ingressar, però l’escala del dèficit és radicalment diferent.
La Premier hauria acumulat un saldo negatiu més de sis vegades superior al de LaLiga, segons les xifres estimades de la plataforma especialitzada.
Els grans concentren la despesa espanyola
Una altra de les diferències entre els dos mercats està en la distribució de la inversió. Mentre la Premier League compta amb un nombre cada vegada més gran de clubs capaços de realitzar operacions de desenes o fins i tot centenars de milions d’euros, a Espanya la despesa continua concentrant-se principalment als equips amb més capacitat econòmica.
Reial Madrid, Barcelona i Atlètic de Madrid van concentrar bona part de la inversió realitzada pels clubs espanyols, segons les dades recopilades després del tancament del mercat.
La diferència amb Anglaterra resulta especialment cridanera a l’observar el rànquing dels equips que més diners van invertir durant l’estiu.
Vuit dels deu clubs europeus que més van gastar en fitxatges van pertànyer a la Premier League, segons el recompte publicat després del tancament de la finestra.
La concentració de recursos a Anglaterra permet que fins i tot equips allunyats històricament de l’elit econòmica europea puguin competir al mercat amb els principals clubs espanyols.
La força dels ingressos televisius
L’explicació d’aquesta bretxa no es troba únicament en la voluntat dels clubs de gastar més.
Fa anys que la Premier League es beneficiarà d’uns ingressos audiovisuals i comercials molt superiors als dels seus competidors, cosa que proporciona a un nombre més gran d’equips una capacitat financera difícil d’igualar.
Això provoca, a més, un efecte sobre el conjunt del mercat europeu: quan diversos clubs anglesos competeixen per un mateix futbolista, el preu de les operacions pot disparar-se.
El resultat és una competició en què fins i tot els equips de la zona mitjana compten amb recursos per afrontar fitxatges que, fa tot just uns anys, estaven pràcticament reservats als grans clubs del continent.
LaLiga, per la seva banda, ha recuperat part de la seva capacitat inversora respecte a anteriors temporades, però les xifres del mercat acabat de tancar mostren que la recuperació encara no ha servit per reduir la distància amb Anglaterra.
El contrast entre els prop de 4.000 milions d’euros invertits per la Premier i els al voltant de 750 milions de LaLiga deixa una fotografia molt clara de l’actual mapa econòmic del futbol europeu.
I, una vegada més, el mercat de fitxatges ha confirmat que la batalla entre les grans lligues ja no es juga únicament sobre lagespa.
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