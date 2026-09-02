Mercat laboral
Catalunya lidera la destrucció d’ocupació després de les vacances i baixa dels 4 milions d’ocupats
Les províncies catalanes van ser les que més cotitzadors van perdre a tot Espanya a l’agost
El 75% dels aturats que cobren una ajuda per acceptar una feina no tornen a l’atur quan s’esgota
Gabriel Ubieto
El mercat laboral català ha patit el final de les vacances i la tornada a la rutina. Catalunya ha liderat la destrucció d’ocupació en el conjunt d’Espanya durant aquest mes d’agost, de la mateixa manera que liderava les contractacions al llarg de pràcticament tot el primer semestre de l’any. El tancament d’‘esplais’, caus, campaments i colònies ha marcat l’estadística, així com una hostaleria que ja de cara al setembre ha començat a enviar els seus fixos discontinus a l’ atur.
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social catalans va disminuir en 59.529 persones respecte al juliol, fins a un total de 3,96 milions de cotitzadors. Catalunya, amb l’esperada davallada d’agost, perd així temporalment la simbòlica cota dels quatre milions d’ocupats que recentment havia guanyat. Tots els agostos són dolents, fins al punt que no s’ha generat ocupació en cap durant les últimes tres dècades, i aquest no ha sigut una excepció.
Va abaixar el nombre de cotitzadors i va pujar l’ atur. El nombre d’inscrits com a les oficines públiques d’ocupació va augmentar en 14.594 persones, fins a un total de 329.468 aturats. Que pugi l’atur a l’agost és habitual, però l’estadística d’aquest mes deixa un indicador preocupant.
Avui hi ha més aturats que fa un any, concretament 2.103 persones més. La xifra és especialment negativa no tant per la quantitat, sinó la tendència a què apunta i tenint en compte que no es reprodueix en el conjunt d’Espanya. L’efecte de la regularització extraordinària de migrants, que transporta l’economia formal a milers de persones, tant aporta nous cotitzadors com inscrits a les oficines d’ocupació.
Només Lleida salva els mobles
La destrucció d’ocupació registrada aquest agost ha sigut transversal a tot Catalunya, a excepció de Lleida. Barcelona va perdre 52.867 ocupats respecte al juliol, Tarragona va perdre 3.608 ocupats, Girona va perdre 3.093 ocupats i Lleida va guanyar el simbòlic número de 38 ocupats. «Malgrat el comportament propi de l’ocupació i de l’atur en un mes d’agost per l’acabament dels contractes de la campanya d’estiu, el descens intermensual de l’afiliació a la Seguretat Social és el menor dels últims 4 anys», valoren des de la conselleria d’Empresa i Treball.
Des del Govern s’han refugiat en l’evolució interanual de l’ocupació per celebrar les dades. Avui hi ha 116.438 ocupats més que fa un any, un increment del 3%. De fet, està creixent l’ocupació al mateix ritme que el PIB, una cosa històricament excepcional, ja que habitualment creixia més l’activitat que l’ocupació.
- Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crim del carrer Sant Jaume de Manresa
- Els Mossos identifiquen dues persones per l'apunyalament mortal a Manresa
- Apunyalament mortal a Manresa: els Mossos investiguen la mort d’un veí de Castellnou de Bages al carrer
- Crim de Manresa: què en sabem fins ara de l'apunyalament a Carles Vilajosana?
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- L’enginyer Xavier Blay, pare de la pregonera de Manresa, serà acomiadat a Sitges
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política