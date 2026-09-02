Embolic amb els nous descomptes en el dièsel i la gasolina: els gasoliners defensen que ja els apliquen i expliquen per què no es nota del tot en el preu
La patronal CEEES respon a les denúncies dels transportistes i avisa que les noves rebaixes en l’impost especial dels hidrocarburs s’apliquen als combustibles comprats per les gasolineres des de l’1 de setembre i no als que ja tenien emmagatzemats
David Page
Les gasolineres surten al pas dels dubtes sobre si ja s’estan aplicant els nous descomptes en els combustibles i sobre el seu impacte en el preu final que paguen els conductors quan repostan. La patronal CEEES, que agrupa unes 4.000 estacions de servei espanyoles (un terç del total), defensa que les companyies estan aplicant plenament des de l’1 de setembre els nous tipus excepcionals de l’impost especial d’hidrocarburs (IEH) aprovats pel Govern, però avisen que encara no es noten plenament en el preu final que paguen els clients.
La raó per la qual el trasllat dels descomptes no és total és que només s’apliquen als combustibles que les gasolineres compren ara i no als que ja tenien emmagatzemats anteriorment. Una circumstància que beneficia aquests dies els conductors que repostan gasolina, però que perjudica els que ho fan amb gasoil. Les estacions de servei responen així a la denúncia llançada per la Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya (Fenadismer), que es queixava que les gasolineres no estaven traslladant al preu final els nous descomptes impulsats per l’Executiu.
El Govern va posar fi a finals de juny a la rebaixa de l’IVA dels combustibles, que havia estat aplicant durant els mesos anteriors per combatre l’escalada de preus provocada per la guerra a l’Orient Mitjà. I la va substituir per uns descomptes indirectes en els combustibles mitjançant una reducció excepcional de l’impost especial d’hidrocarburs, que implicava rebaixes de 15 cèntims per litre durant el juliol, de 10 cèntims a l’agost i de 5 cèntims al setembre. Tanmateix, la forta pujada del dièsel ha fet que s’activi una clàusula automàtica aprovada pel Govern que farà que el descompte per al gasoil torni a augmentar fins als 20 cèntims per litre al setembre, mentre que es redueix a només 5 cèntims en el cas de la gasolina.
Qüestió d’estocs
La Confederació Espanyola d’Empresaris d’Estacions de Servei (CEEES) confirma que les gasolineres estan aplicant «de manera majoritària i generalitzada» els canvis en els tipus de l’impost especial d’hidrocarburs amb l’inici del mes. Uns canvis que s’apliquen a partir de l’1 de setembre.
«I subratllem aquest a partir, perquè el nou tipus de l’IEH per al gasoil s’aplica als productes comprats i lliurats a les estacions de servei a partir d’ahir», subratllen des de l’associació. «Això significa que és materialment impossible que totes les gasolineres d’Espanya estiguessin buides a les 23.59 h del 31 d’agost i que omplissin els seus dipòsits de gasoil a les 00.00 h de l’1 de setembre. A mesura que les estacions vagin reposant existències i adquirint producte amb l’IEH vigent al setembre, es produirà progressivament aquest trasllat al preu de venda al públic», conclouen.
L’associació d’estacions de servei independents destaca que, el primer dia d’aplicació dels nous tipus, el preu del gasoil al mercat espanyol era de 1,904 euros per litre, cosa que suposava una reducció de 6,2 cèntims per litre respecte del dia anterior (davant la rebaixa addicional de 10 cèntims, fins a un total de 20 cèntims, que implicava la nova modificació dels tipus aprovada pel Govern per al setembre). I a primera hora d’aquest 2 de setembre, la baixada del dièsel continuava, i el preu mitjà era d’1,781 euros per litre. «El més lògic és que, a mesura que les estacions de servei reposin existències, el preu mitjà es vagi abaratint».
No obstant això, la rebaixa del preu del gasoil només serà possible si la cotització internacional del dièsel, que és la que determina el preu de compra de les estacions de servei, aconsegueix moderar-se. De moment, però, les pujades continuen a causa de la guerra a l’Orient Mitjà i el seu valor és un 110 % superior al de fa un any. «És més que probable que, si continua l’espiral alcista en la cotització internacional del dièsel, aquests increments acabin menjant-se la rebaixa lineal de l’IEH sobre el gasoil vigent actualment», adverteix la CEEES, que per això defensa recuperar la rebaixa de l’IVA al 10 % per als combustibles d’automoció.
El cas contrari de la gasolina
Des de la CEEES es destaca, per demostrar que els canvis fiscals s’estan aplicant però de manera progressiva, que el preu de la gasolina no ha registrat directament un augment de cinc cèntims (com a conseqüència de la reducció del descompte al setembre, dels 10 als 5 cèntims per litre). En el cas de la gasolina, tampoc no hi ha hagut un trasllat directe als monòlits de les estacions de servei, sinó que també s’està produint un ajustament gradual entre les existències de combustible que tenien les companyies i les noves arribades de carburants comprats amb els nous tipus de l’IEH.
El primer dia del nou IEH, el preu mitjà de la gasolina 95 a la península i les Balears es va situar en 1,779 euros, 3,3 cèntims d’euro per sobre del dia anterior. I aquest dimecres, segon dia amb l’IEH més elevat, la pujada mitjana sí que ha assolit els 5 cèntims addicionals, fins als 1,797 euros de mitjana.
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Via: El Periódico
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