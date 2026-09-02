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El govern espanyol plantejarà un nou augment de salari mínim interprofessional el 2027

El secretari d'Estat de Treball creu que s'hauria de tenir en compte l'augment de la inflació

Una mà agafa bitllets i monedes en una caixa

Una mà agafa bitllets i monedes en una caixa / ACN

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ACN

Barcelona

El govern espanyol ha confirmat que plantejarà un augment del salari mínim interprofessional (SMI) el 2027. Així ho ha assegurat el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, que ha indicat que s'haurà de tenir en compte el repunt de l'índex de preus de consum (IPC). Segons ha dit, el ministeri veu "amb preocupació" que hi hagi una "pèrdua de poder adquisitiu" per l'impacte de la inflació en els treballadors, tant els que cobren el salari mínim, aquest 2026 fixat en 17.094 euros bruts anuals distribuïts en 14 pagues, com els que tenen un sou establert per conveni.

Tal com és habitual, l'augment de l'SMI per l'any que ve es farà amb el dictamen previ del comitè d'experts i després es presentaran els resultats als agents socials.

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