El govern espanyol plantejarà un nou augment de salari mínim interprofessional el 2027
El secretari d'Estat de Treball creu que s'hauria de tenir en compte l'augment de la inflació
ACN
El govern espanyol ha confirmat que plantejarà un augment del salari mínim interprofessional (SMI) el 2027. Així ho ha assegurat el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, que ha indicat que s'haurà de tenir en compte el repunt de l'índex de preus de consum (IPC). Segons ha dit, el ministeri veu "amb preocupació" que hi hagi una "pèrdua de poder adquisitiu" per l'impacte de la inflació en els treballadors, tant els que cobren el salari mínim, aquest 2026 fixat en 17.094 euros bruts anuals distribuïts en 14 pagues, com els que tenen un sou establert per conveni.
Tal com és habitual, l'augment de l'SMI per l'any que ve es farà amb el dictamen previ del comitè d'experts i després es presentaran els resultats als agents socials.
- Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crim del carrer Sant Jaume de Manresa
- Els Mossos identifiquen dues persones per l'apunyalament mortal a Manresa
- Apunyalament mortal a Manresa: els Mossos investiguen la mort d’un veí de Castellnou de Bages al carrer
- Crim de Manresa: què en sabem fins ara de l'apunyalament a Carles Vilajosana?
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- L’enginyer Xavier Blay, pare de la pregonera de Manresa, serà acomiadat a Sitges
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política