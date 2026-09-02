L'atur a la Catalunya central s'incrementa un 4,5% a l'agost, la pujada mensual més forta des del 2020
En termes interanuals, el nombre de persones aturades registrades a la regió cau un lleuger 0,35%, mentre que en el conjunt de Catalunya augmenta un 0,64%
El nombre de persones registrades sense feina a les oficines d'ocupació a la regió central ha augmentat un 4,5% a l'agost, fins als 23.253 aturats, segons les xifres fetes públiques aquest dimecres per l'Observatori del Treball i Model Productiu de Catalunya. Es tracta de l'augment més intens dels observats en els darrers anys i la pujada mensual més forta des del desembre del 2020. En termes interanuals, la xifra de desocupats ha caigut un lleuger 0,35%, mentre que en el conjunt de Catalunya hi ha hagut un repunt del 0,64%.
En termes intermensuals, l'atur ha pujat a totes les comarques, però s'ha notat especialment al Lluçanès (7,93%, 177 desocupats ) i al Berguedà (7,55%,1.680 aturats). Les segueixen el Baix Llobregat Nord (5,26%, 4.125), el Bages (4,97%, 8.785) i el Moianès (4,3%, 607). A l'Alt Urgell, l'Anoia i el Solsonès l'augment s'ha situat entre el 2 i el 3%.
Respecte a l'agost del 2025, hi ha diferències entre comarques. El Lluçanès ha experimentat l'augment més marcat amb una pujada del 8,59%, seguit pel Moianès (4,66%) i la Cerdanya (4,12%). Al Bages (1,08%) i el Solsonès (0,2%), la xifra de persones aturades també ha repuntat. En canvi, l'Alt Urgell (-4,38%) i el Baix Llobregat (-3,42%) han encapçalat el capítol de les baixades en termes interanuals. El Berguedà (-0,88) i l'Anoia (-0,66) són les altres comarques on hi ha hagut un petit descens.
Quant a la taxa d'atur, mentre Catalunya va tancar el juliol (l’últim més amb dades disponibles a l’Observatori del Treball i Model Productiu) amb un 7,14%, l'Anoia (9,67%) i el Bages (9,39%), el Berguedà (8,37%), Moianès (7,79%) i l'Alt Urgell (7,39%) van tancar el mes per sobre d'aquest registre. A la resta, la taxa va ser inferior: Solsonès (6,33%), Lluçanès (5,84%) i Cerdanya (3,81%). L’Anoia (tercera) i el Bages (sisena) figuren entre les comarques del país amb la taxa més elevada, , mentre que la Cerdanya és la quarta amb el menor registre.
Pel que fa a les capitals de comarca, Manresa presenta una de les taxes d'atur més elevades dels municipis de més de 20.000 habitants, amb un 11,26%. La segueixen Berga (9,91%), Igualda (9,55%), La Seu d'Urgell (8,82%), Moià (8,39%), Solsona (7,89%),Prats de Lluçanès (7,20%), i Puigcerdà (4,24%). El municipi de tot Catalunya amb la taxa més elevada és Alfarràs (17,75%), al Segrià, mentre que a la Catalunya central és Marganell el municipi amb la taxa més alta, el 13,69%.
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