L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal
Els dos restauradors s'han estrenat a la carnisseria i xarcuteria aquest dimarts i mantindran la línia de negoci que oferia Joan Soler, que manté els establiments de Solsona
L'empresa familiar de carnisseria i xarcuteria solsonina Can Solvi ha traspassat la seva botiga del carrer de la Séquia de Manresa. Els restauradors Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l'Abadal, han adquirit un negoci que compaginaran amb la seva feina a l'establiment d'Avinyó. L'activitat mantindrà la mateixa línia que oferia el fins ara propietari, Joan Soler, amb la venda d'embotits propis i carns de proximitat de Solsona, i l'elaboració de menjar casolà per emportar.
"Continuarem venent tot el que hi havia. El producte carni serà el que elaboren a l'obrador de Solsona. El client final tampoc canviarà i les dependentes seran les mateixes", ha explicat a Regió7 Sánchez, en el seu primer dia al capdavant de la botiga.
El motiu que ha portat mare i fill a adquirir la carnisseria i xarcuteria és l'oportunitat que ha vist Joan Soler de cedir el negoci a dues persones del sector mentre va fent un pas al costat. "Es vol anar jubilant i de moment té un peu fora d'aquí. La seu central és a Solsona i es vol quedar allà. Li ha fet molta il·lusió que ens quedem el negoci perquè som del sector alimentari", ha assegurat la bagenca, qui també ha reconegut que han aprofitat l'avinentesa. "Buscàvem un punt de venda de menjar per emportar i ens va semblar molt interessant el relleu generacional".
L'Eloi i la Mercè, coneguts pel seu paper en un capítol del programa "Joc de Cartes" de TV3, fa tres anys i mig que porten el restaurant Masia l'Abadal, de cuina tradicional i de proximitat. L'expertesa de Trias en el món de la cuina els ha fet més atractiu un projecte que mare i fill han volgut "embarcar junts". Els plats preparats que posaran a la venda els elaborarà el mateix xef manresà, molts dels quals coincidiran amb la carta del restaurant d'Avinyó. A la botiga, però, tenen la seva pròpia proposta pensada més per al dia a dia.
En definitiva, lideraran dos negocis que esperen que es puguin retroalimentar. "Trobem molt interessant elaborar i oferir els nostres plats a la botiga perquè no tothom pot anar al restaurant, gaudir d'un bon àpat o tenir temps per cuinar", comenta.
La història de Can Solvi
Amb més de quaranta anys d'experiència en l'elaboració i venda de carn i embotits, Can Solvi va obrir l'any 1984 de la mà del Joan, la Teresa, el Ramón i la Genoveva. Un negoci familiar el nom del qual va sorgir dels cognoms Solé i Viladrich. El projecte va anar creixent amb el pas dels anys, fins al punt de comptar amb tres botigues a Solsona i una a Manresa. Els clients poden trobar carns de proximitat, embotits artesans d'elaboració pròpia i plats casolans per emportar
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