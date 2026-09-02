L'oli d'oliva reconquereix al consumidor espanyol: les compres van augmentar un 20% l'any passat, la major alça des de 2010
La pujada en el consum s’explica per la baixada del 40% en el preu del producte
María Jesús Ibáñez
L’oli d’oliva, el gran protagonista de l’escalada inflacionària que va patir Espanya entre el 2022 i el 2023, va reconquerir l’any passat els seus antics compradors. En total, l’exercici del 2025, les llars espanyoles van consumir 318,7 milions de quilos d’aquest producte, és a dir 53,9 milions més que l’any anterior, amb un increment del 20,4%. Va ser el salt més elevat des del 2010, superior fins i tot al registrat el 2020, quan, en ple confinament i amb l’hostaleria tancada, el consum va pujar un 16,0%.
Per habitant, les compres d’oli d’oliva el 2025 van sumar 6,80 quilos anuals per càpita, davant dels 5,65 de l’exercici anterior, mentre que, per varietats, l’extra verge va arribar als 138,2 milions de quilos, un 33,9% més que el 2024. Amb això també va assolir la seva quota màxima de tota la sèrie, de manera que el 43,35% de l’oli d’oliva que va entrar a les llars va ser del de màxima qualitat.
"El del 2025 supera tots els rècords anteriors, sense cap circumstància excepcional a l’últim", afirmen fonts de La Loma Market, una companyia radicada a Jaén i dedicada a la producció i comercialització d’aquests olis, que ha analitzat les dades publicades aquest estiu pel Ministeri d’Agricultura en el seu Panel de Consum Alimentari a Espanya.
Caiguda del preu
Com s’explica aquest increment del consum? Sens dubte, pel preu. La despesa de les famílies en aquest producte va caure de 2.107 milions d’euros a 1.527, un 27,5% menys, segons es conclou de les dades del Ministeri d’Agricultura.
Això va ser perquè el quilo d’oli d’oliva va passar de costar 7,96 euros de mitjana el 2024 a 4,79 el 2025, un descens del 39,8%. "I la reacció del consum va ser immediata, amb una despesa mitjana per habitant que va baixar de 44,93 a 32,60 euros", indiquen des de La Loma Market.
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