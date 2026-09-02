La ‘start-up’ que desafia ChatGPT amb una IA per a advocats
Prudencia.ai, que incorpora la verificació dels documents citats i funcions pensades per al dret espanyol, suma 15.000 usuaris des del febrer i preveu tancar el 2026 amb 1.200 clients de pagament.
Clàudia Mas
A molts despatxos, la jornada ja no comença només obrint el correu. A aquesta pestanya se li ha afegit la d’una intel·ligència artificial (IA) preparada per buscar jurisprudència, analitzar documents i redactar escrits a una velocitat difícil d’igualar. El problema arriba quan aquesta ajudant digital inventa informació. I en un jutjat, la creativitat té límits.
D’aquesta por, i d’una oportunitat de negoci evident, va néixer Prudencia.ai. L’empresa barcelonina, fundada per l’advocat i emprenedor Carlos Guerrero i el tecnòleg Jaume Bosch, es vol convertir en el copilot de capçalera dels professionals del dret. No firma demandes, no compareix davant del jutge i tampoc assumeix responsabilitats. Però promet encarregar-se de bona part de la feina pesada que precedeix tot això.
L’origen va ser gairebé d’oficina. L’equip jurídic d’una altra empresa emergent de Guerrero necessitava una eina d’IA. Al provar solucions generalistes, en la majoria de casos ChatGPT, van descobrir la seva gran virtut i el seu gran defecte: redactaven "brutalment" ràpid, però podien al·lucinar i inventar lleis o resolucions.
Quan Prudencia.ai cita una sentència, el professional pot obrir el document i comprovar que existeix i que diu el que la IA assegura. La companyia explica que adquireix resolucions del Poder Judicial i construeix amb elles un cervell jurídic propi, complementat amb normativa del BOE, butlletins autonòmics, fonts europees i resolucions tributàries.
La plataforma busca jurisprudència, ordena els resultats segons la seva coincidència amb la consulta i localitza els fragments rellevants. Després, la sentència es pot incorporar a una demanda, un recurs o un contracte. Els despatxos també poden crear una base privada amb escrits i models propis perquè l’eina reconegui la seva manera de treballar.
El nom no és casual. Prudencia remet a la cautela que exigeix la IA en un àmbit en què una cita falsa pot acabar davant un tribunal. I conté una picada d’ullet a la jurisprudència, el material amb què l’empresa vol marcar distàncies davant els assistents generalistes. Guerrero la descriu com "un ChatGPT especialitzat en l’advocacia", tot i que amb verificació documental i funcions pensades per al dret espanyol.
Respecte a la privacitat, Prudencia.ai assegura que els documents i les consultes dels seus clients no s’utilitzen per entrenar models externs, que opera amb infraestructura europea i que ha sigut dissenyada per complir el Reglament General de Protecció de Dades i el Reglament Europeu d’Intel·ligència Artificial.
Del clic gratuït a la targeta
Els números que facilita l’empresa dibuixen un creixement accelerat. Llançada el 2 de febrer, assegura haver arribat ja a 15.000 usuaris registrats i 600 clients de pagament. "Hi ha advocats autònoms, despatxos, departaments jurídics d’empreses, assessories, gestories i administracions públiques", assegura Guerrero, que admet estar "sorprès" per aquesta evolució. La versió gratuïta permet 25 interaccions; després, el pla professional parteix de 79 euros més IVA al mes per llicència.
La clau, segons Guerrero, és convertir-se en una infraestructura d’ús diari. L’advocat obre l’eina al costat del correu i hi torna per investigar, redactar i revisar. Aquesta freqüència d’ús alimenta les previsions: tancar el 2026 amb 1.200 clients de pagament i una facturació recurrent anualitzada d’1,5 milions d’euros. La facturació efectiva de l’exercici, matisa el CEO, podria rondar els 600.000 euros.
Prudencia.ai ha crescut amb fons propis. Guerrero afirma que no tenia sentit cedir participació en una empresa que va generar ingressos des del primer dia i el desenvolupament de la qual podia avançar amb un equip reduït. La porta a una ronda no està tancada: si el 2027 la competència accelera o l’expansió exigeix més múscul, estudiaran alternatives.
De competència, sens dubte, n’hi ha. Les grans editorials jurídiques han llançat les seves solucions i companyies estrangeres comencen a entrar a Espanya. Prudencia.ai confia en l’agilitat, el preu i l’especialització. El seu proper examen serà Portugal, on treballa amb despatxos locals per preparar una primera versió entre l’octubre i el novembre i una estructura més completa a principis del 2027.
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