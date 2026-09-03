La Generalitat prorroga fins al 2028 el servei de la Banca Mòbil als municipis sense oficina bancària
El Govern, CaixaBank i Caixa Enginyers amplien dos anys més el contracte que arriba a 453 localitats
ACN
El Govern ha prorrogat el contracte amb CaixaBank i Caixa Enginyers perquè continuïn operant el servei de la Banca Mòbil fins al 2028 amb les mateixes condicions que fins ara, segons ha informat la conselleria d’Economia i Finances aquest dijous.
El Departament garanteix la continuïtat del servei a 453 municipis catalans que no disposen d’una entitat bancària física com ara Fonollosa, Collbató, El Bruc i molts municipis més de les comarques centrals. Aquesta prorrogació s'allargarà durant dos anys més dels previstos inicialment després de la “bona acollida” que ha tingut entre les localitats adherides. El servei s’ofereix a partir d’una xarxa de 13 oficines mòbils equipades amb caixers i personal especialitzat. El valor del contracte és d’1.199.013,20 euros, IVA inclòs.
Les dues entitats operen en 288 municipis, on les oficines mòbils fan parada cada quinze dies, mentre que als 165 municipis restants el servei és assumit per CaixaBank, amb una visita mensual.
Gràcies a aquest servei, Catalunya ha passat de tenir 298 municipis sense accés a serveis bancaris el 2023 a 33 el 2025. Així doncs, actualment només el 4% dels municipis catalans no disposen de serveis bancaris.
La Banca Mòbil va començar a caminar fa dos anys per solucionar els inconvenients que havia generat la pèrdua d’oficines bancàries, que ha estat més acusada a Catalunya que a l’Estat i a la zona euro. Segons el Banc d’Espanya, el 2022, Catalunya tenia un 73% menys d’oficines que el 2008.
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