Automoció en crisi
La supervivència de Seat com a marca i de tot el grup Volkswagen es decideix demà a Wolfsburg
El consell de supervisió del consorci alemany es reunirà per deliberar sobre els detalls de la reestructuració del grup, tot i que des de la marca espanyola admeten que no es prendrà cap decisió
Xavier Pérez
Fa anys que la marca Seat, com a tal, sap que té els dies comptats. La crisi del GovernVolkswagen que va explotar abans de l’estiu podria acabar per emportar-se una de les icones de la indústria automobilística espanyola. Seat pot entrar la llista de territoris sacrificables per part del consorci alemany per poder salvar la nau, i segons mitjans alemanys (que parlen de la data del 2029), el grup Volkswagen estudia prescindir de la marca (no de la companyia, que també fabrica Cupra).
Tot això podria estar reflectit en un informe confidencial que tan sols coneixen 20 persones del grup i que demà es presentarà davant el consell de supervisió a Wolfsburg. No només afecta Seat, sinó també la resta de les marques del grup. El setmanari econòmic alemany WirtschaftsWoche és qui ha encès la metxa. Segons el rotatiu, es produirà «una dràstica mesura de retallada de costos del consell d’administració de Volkswagen, que demostra com és d’amenaçadora és la situació econòmica del grup. La marca Seat deixarà de fabricar-se com a molt tard a finals del 2029, ja que mantenir Seat en la seva forma actual immobilitzaria recursos addicionals, mentre que es pretén centrar el desenvolupament estratègic en el grup de marques com Cupra».
Segons la informació del mitjà alemany, la supervivència de Seat, doncs, trontolla. Després de 76 anys d’història, la marca com a tal podria donar pas a una nova dimensió empresarial i industrial amb Cupra com a estendard. Des de la marca espanyola no han volgut comentar detalls sobre això, ja que en realitat es desconeix el contingut de l’informe, la filtració del qual està tipificada (per escrit) amb pena de presó. Seat admet que «tota la indústria, inclòs el Grup Volkswagen i, per descomptat, Seat S.A., estem immersos en una profunda transformació, basada en el nostre compromís amb l’electrificació».
Tancament de fàbriques
Les pressions internes a Alemanya són fortes. El consell de supervisió de Volkswagen ha de discutir els plans d’estalvi de la companyia. Tal com apuntava EL PERIÓDICO, la idea del pla de futur contempla el tancament de fàbriques a Alemanya (entre dues i quatre) durant el període 2031 i 2034, la reducció d’un terç de la plantilla (100.000 dels 655.000 treballadors actuals), la cancel·lació del 15% de les inversions en desenvolupament de noves plataformes tecnològiques i models de conducció autònoma, l’aprimament de la gamma de models (un 50%) i la reducció de la producció a un màxim de 9 milions de cotxes (el grup té una capacitat de 12 milions d’unitats a l’any). A més, el grup abandonarà qualsevol negoci no relacionat directament amb l’automòbil.
Des de la companyia espanyola assenyalen que «el context global ha canviat significativament, impactant de manera severa en el sector de l’automòbil, especialment l’últim any. Per això, el Grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci de tot el Grup per reforçar la seva competitivitat i eficiència.L’objectiu és fer que tot el Grup Volkswagen i les seves respectives companyies siguin més eficients i àgils, així com aprofitar de forma sistemàtica potencials sinergies tecnològiques. Aquesta estratègia s’està debatent en diferents reunions del Consell de Supervisió», i incideixen a assenyalar que «no s’ha pres cap decisió sobre això». Per ara, des de Seat, l’orquestra només pot continuar tocant aliena al que passa més enllà de coberta.
En el cas de produir-se el fatal desenllaç. La companyia espanyola disposa d’un pla de continuïtat, ja que l’adeu al logo de Seat podria portar implícit un baló d’oxigen més gran per a Cupra, perquè la planta de Martorell habilitaria espai on actualment (estava fins al 2032, tot i que segons el que es decideixi pot avançar al 2029) es fabriquen els Seat Arona, León i Ibiza (els únics models que queden a la marca) per ubicar una segona plataforma del grup per produir nous models. La proposta de futur, a més, també passaria per considerar la participació d’alguna marca xinesa com Xpeng, amb qui fa anys que el grup té relacions i que no és la primera vegada que sona entre els directius per produir a Martorell.
- Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
- Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
- L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima