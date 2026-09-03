Volkswagen es planteja eliminar la marca Seat “com a molt tard” el 2029, segons el mitjà alemany ‘WirtschaftsWoche’
La companyia amb seu a Martorell diu que no hi ha “cap decisió” presa i s’emplaça al consell de supervisió de divendres
ACN
Volkswagen planteja eliminar la marca Seat “com a molt tard” el 2029, segons un document intern al qual ha accedit el mitjà alemany especialitzat en economia i negocis ‘WirtschaftsWoche’. “La marca Seat es retirarà de manera ordenada i amb una optimització de costos, com a molt tard a finals de 2029, tot garantint l’atenció als clients existents —per exemple, el servei— i el compliment de les obligacions vigents”, afirma l’informe, aprovat per tot el consell d’administració del grup VW, segons apunten. Fonts de Seat han detallat a l’ACN que no hi ha “cap decisió” presa a hores d’ara i s’emplacen al consell de supervisió d’aquest divendres, on el grup alemany ha de debatre un pla de transformació de negoci a gran escala.
Segons la informació que detalla publicació, la decisió és “definitiva”, ja que la marca ja ha estat eliminada de les estratègies del grup. “A més, Seat ja no figura com a part de l’objectiu estratègic per al 2030”, diu el document al qual han tingut accés. Seat és una marca amb 76 anys d’història, estretament vinculats a la industrialització i al sector de l’automoció a Catalunya.
Amb aquesta decisió, el grup busca reduir costos dins del grup de marques ‘core’, ja que “mantenir Seat en la seva forma actual requeriria recursos addicionals, mentre que el desenvolupament estratègic dins del grup de marques es vol centrar més en Cupra”, indica el text intern.
En canvi, el document no posa en dubte la continuïtat de la marca Cupra, que es va establir com a marca autònoma el 2018. Segons el pla del consell d’administració al qual ha accedit ‘WirtschaftsWoche’, “els productes existents i les estructures de venda i producció” de Seat es transferiran a Cupra de manera “econòmicament optimitzada”, amb una previsió de 500.000 a 600.000 unitats anuals.
El mateix mitjà va informar aquest dimecres que el grup dirigit per Oliver Blume proposarà als accionistes el tancament de quatre fàbriques a Alemanya de forma progressiva entre el 2031 i el 2034. La multinacional automobilística va anunciar un pla d’ajustos que contemplava la reducció de fins al 50% de la gamma de models i una simplificació de fins al 75% de les configuracions disponibles i una reducció de la capacitat productiva a 9 milions de vehicles anuals.
Prèviament, informacions periodístiques havien elevat fins a 100.000 llocs de treball la retallada de plantilla prevista per fer front un context marcat per l'augment dels costos, les tensions geopolítiques i una competència cada cop més intensa, especialment dels fabricants xinesos.
L’automobilística amb seu a Martorell ha recordat que el context global ha canviat “significativament”, impactant de manera “severa” el sector de l’automòbil, especialment en l’últim any, cosa que ha portat el grup propietari a treballar en un “pla de transformació del negoci” per “reforçar la competitivitat i eficiència”. “Tota la indústria, inclòs el grup Volkswagen i, per descomptat, SEAT S.A. estem immersos en una profunda transformació, basada en el nostre compromís amb l’electrificació”, detalla la companyia presidida per Markus Haupt. Segons afirmen, el pla que es debatrà al consell de supervisió d’aquest divendres té com a objectiu “fer que tot el grup Volkswagen i les respectives companyies siguin més eficients i àgils”.
Els sindicats asseguren que "demà no s'aprovarà res"
Des dels sindicats, fonts de CCOO han assegurat a l'ACN que les informacions són una "filtració", que no hi ha cap comunicació oficial en aquesta direcció per part de l'empresa i que la direcció "nega" la desaparició de la marca. En tot cas, CCOO preveu que en la reunió del consell de supervisió d'aquest divendres no hi haurà prou majoria per aprovar l'eliminació de Seat o altres mesures: "Demà no s'aprovarà res", reiteren. CCOO ha explicat que la direcció de l'empresa sempre ha comunicat als sindicats que té la intenció de centrar-se primer en la marca Cupra i abordar més endavant l'electrificació de Seat, fent compatible les dues marques en el futur. Tanmateix, el sindicat ha dit que traslladaran la informació a la direcció de Seat i ha advertit que, en cas que l'empresa decideixi eliminar la marca, "això no serà un escenari pacífic" i que "tindran davant" el comitè d'empresa i els treballadors.
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