La CGT denuncia deficiències en la implantació del nou concurs del SEM a la regió central
La secció sindical de TSC Bages, Moianès i Calaf assenyala mancances de material, problemes amb els EPIs i la uniformitat i incompliments de drets laborals
Regió7
La secció sindical de la CGT de TSC Bages, Moianès i Calaf alerta de diverses mancances en la implantació del nou concurs de transport sanitari del SEM, el TS25, iniciat el passat 10 de juny. El sindicat assenyala problemes amb el material de les ambulàncies, la uniformitat i els equips de protecció individual, i també reclama el compliment de drets laborals com el pagament de dietes i el reconeixement de les antiguitats.
Prop de tres mesos després de l’inici del servei, la representació sindical considera que la implantació del nou concurs encara no funciona amb plena normalitat i que persisteixen diverses deficiències que afecten tant les condicions laborals dels professionals com el correcte desenvolupament del servei de transport sanitari.
Material insuficient a les unitats
Una de les principals problemàtiques denunciades és la manca de material sanitari a les bases, que dificulta la reposició de les ambulàncies. Segons la secció sindical, tot i haver transcorregut més de dos mesos des de l’inici del TS25, encara hi ha material que no ha arribat a les bases i que, per tant, no permet reposar adequadament les dotacions de les unitats.
La CGT reclama que totes les unitats disposin de manera immediata i permanent de la totalitat del material previst, sense que els treballadors i la ciutadania hagin d’assumir les conseqüències de les mancances derivades de la implantació del nou concurs.
Problemes amb la uniformitat i els EPIs
La secció sindical també denuncia la situació de la nova uniformitat. Malgrat que els treballadors i treballadores van facilitar a l’empresa el seu tallatge fa mesos, encara no tota la plantilla disposa de la roba corresponent al nou concurs, fet que obliga alguns professionals a continuar utilitzant l’antiga uniformitat.
Per a la CGT, aquesta situació va més enllà d’una qüestió d’imatge o d’adaptació al nou servei, ja que considera que pot comportar mancances en determinats equips de protecció individual (EPIs).
La secció sindical assenyala que l’empresa hauria d’haver garantit des de l’inici del TS25 que tota la plantilla disposés de la uniformitat i dels equips de protecció necessaris per desenvolupar la seva activitat amb totes les garanties. Aquesta situació ja ha estat denunciada davant la Inspecció de Treball.
La CGT denuncia un canvi en les relacions laborals
Més enllà de les deficiències materials, els representants de la CGT assenyalen que des de l’inici del TS25 han detectat un canvi en les dinàmiques de l’empresa envers els drets laborals de la plantilla.
Un dels principals conflictes fa referència al pagament de les dietes, que, segons la representació sindical, constitueixen un dret recollit en el conveni col·lectiu del transport sanitari.
La CGT afirma que l’empresa ha manifestat que el seu objectiu és intentar no abonar aquestes dietes, tot i conèixer, segons la secció sindical, que formen part dels drets establerts en el conveni.
Davant d’aquesta situació, els representants dels treballadors asseguren que ja han hagut d’advertir l’empresa de la possibilitat de judicialitzar el conflicte si no es dona compliment a aquest dret.
La secció sindical considera especialment preocupant haver d’arribar a plantejar accions judicials per reclamar drets que, segons sosté, ja estan reconeguts en el conveni col·lectiu
Mesos d'espera
La CGT assegura que aquestes situacions no són casos aïllats i que la secció sindical ja ha presentat diverses denúncies i reclamacions davant les problemàtiques detectades.
Segons els delegats, en diferents ocasions l’empresa ha manifestat inicialment la seva voluntat de buscar solucions i evitar arribar a la via judicial. Tanmateix, la representació sindical denuncia que, en la pràctica, existeix una manca de resposta efectiva i una actitud que qualifiquen de passiva davant de les reclamacions de la plantilla.
Un dels exemples és el reconeixement de les antiguitats dels treballadors i treballadores. Segons els delegats, l’empresa ha manifestat la seva voluntat d’arribar a un acord, però els treballadors afectats porten mesos esperant una solució efectiva.
Per a la CGT, aquesta situació acaba provocant que qüestions que podrien resoldre’s mitjançant el diàleg i el compliment de la normativa acabin derivant en reclamacions formals i, finalment, en processos judicials.
Exigeixen solucions immediates
CGT considera que les deficiències no es poden normalitzat. Per això, reclamen garantir que totes les ambulàncies disposin de la totalitat del material necessari per prestar el servei amb totes les garanties, resoldre immediatament les mancances de material i equips de protecció individual (EPIs); garantir que tota la plantilla disposi de la uniformitat corresponent al nou concurs; respectar i abonar les dietes establertes pel conveni col·lectiu; resoldre de manera efectiva les reclamacions relatives a les antiguitats dels treballadors i treballadores; adoptar una actitud real de diàleg i resolució dels conflictes, evitant que la plantilla es vegi obligada a recórrer sistemàticament a la via judicial per defensar els seus drets.
La secció sindical recorda que el transport sanitari és un servei essencial i que garantir unes condicions laborals adequades i dotar els professionals dels recursos necessaris és també imprescindible per assegurar un servei de qualitat i amb totes les garanties per a la ciutadania.
Per això, la CGT reclama que l’empresa i les administracions responsables del servei actuïn amb diligència, resolguin les mancances denunciades i garanteixin que el TS25 es desenvolupi amb els recursos materials necessaris i amb ple respecte pels drets de les treballadores i treballadors.
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