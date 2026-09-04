El grup Casablanca obrirà una discoteca d’hivern a Manresa inspirada en La Pera
Una altra de les novetats que presentarà el grup manresà és un local d’oci nocturn dirigit a un públic més adult i centrat en la música remember
El grup manresà de restauració i oci nocturn Casablanca continua immers en el procés d'ampliar el seu catàleg d'activitats a Manresa. Amb la inauguració del Bar del Lloro a tocar, per a la temporada d'hivern, l'entitat prepara ja dos projectes de gran volada. Així ho ha avançat a Regió7 el seu responsable, Nico Gutiérrez. Una de les novetats serà l'obertura d'una discoteca amb el mateix concepte i essència de La Pera Llimonera que, d'aquesta manera, mantindrà una continuació a l'actual espai d'estiu al carrer d'Agustí Coll, al polígon dels Trullols. Paral·lelament, una altra de les novetats, també nocturna i a la capital bagenca, serà una sala dirigida a un públic més adult i centrat en la música remember.
Fins ara, la continuïtat de La Pera durant l'hivern es concentrava a La Monda, un local petit d'oci nocturn al centre de Manresa concebut amb la idea de "l'estiu que no s'acaba". Tanmateix, l'aforament d'aquest establiment no pot acollir la gran quantitat de públic de l'espai dels Trullols, motiu pel qual Casablanca ha apostat per una doble obertura.
"La Monda mantindrà la seva activitat habitual al centre — al carrer Canonge Montanyà — i el concepte de La Pera es transformarà durant els mesos freds en un nou espai. Tindrà un aforament similar al d'estiu i actuarà com la seva segona part natural perquè creiem en aquesta marca", explica Gutiérrez, que encara no pot revelar el nom ni l'emplaçament.
D'altra banda, en relació amb l'espai de música remember, l'empresari ha desvelat que anirà dirigit a un target de més edat (de 35 a 40 anys en endavant).
Els canvis d'ubicació de La Pera
Preguntat sobre la tornada a la ubicació original de La Pera, al polígon dels Trullols, Gutiérrez ha assegurat que es deu a un criteri "logístic i pràctic". "Vam valorar l'opció de continuar a l'R Pàdel, a Sant Fruitós. Una de les gràcies de la marca era saber on obriríem aquest perquè el que volem és potenciar-la, i si és forta pots jugar. Al final, però, tenir l'espai més a prop, a Manresa, facilita els desplaçaments, redueix l´ús del cotxe, simplifica la logística i, en definitiva, fa que vingui més gent", detalla el propietari del grup.
En tots aquests anys, La Pera Llimonera ha estat al carrer Agustí coll, al complex del Club Tennis Manresa i al mencionat R Pàdel. Durant la pandèmia, als Trullols, la marca que va tenir èxit va ser Casablanca, el mateix nom que el grup.
Ara, sota la firma La Pera, han tornat "a casa" amb uns resultats d'assistència molt bons, assegura. "Hem tingut un estiu perfecte, amb cues enormes, un aforament espectacular i la marca, lluny de diluir-se, s'ha anat consolidant fins a assolir la maduresa".
L'espai romandrà obert fins que el clima acompanyi. "Si fa bon temps, la temporada d'estiu s'allargarà durant tot el setembre i, fins i tot, inicis d'octubre", confirma Gutiérrez.
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