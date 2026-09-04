La manresana Endepro Software celebra vint anys ajudant empreses a digitalitzar i automatitzar processos
La firma dels bagencs Josep Maria Pinyol i Gemma Rojas ha desenvolupat més de 500 projectes en indústria 4.0 i producció, processos de gestió, serveis tècnics i solucions específiques
La companyia manresana Endepro Software SL, especialitzada en la creació de programaris i consultoria tecnològica, ha arribat als vint anys ajudant empreses a digitalitzar i automatitzar processos. La firma, ubicada al carrer Montalegre i dirigida pel matrimoni bagenc que formen Josep Maria Pinyol i Gemma Rojas, ha dissenyat més de 500 projectes en indústria 4.0 i producció i producció, processos de gestió, serveis tècnics i solucions específiques. Han estat pioners en la programació d'aplicacions per a Android a Catalunya.
Tot va començar l'any 2002, quan Pinyol, graduat en enginyeria industrial a la UPC de Manresa i acreditat per Acció com a expert tecnològic, es va donar d'alta com a autònom per començar l'activitat. "Va sorgir arran de la seva inquietud de veure que hi havia solucions tecnològiques per a les empreses extremadament millorables que resolien problemàtiques clau per garantir la viabilitat de les companyies i la seva competitivitat", expliquen a la seva pàgina web.
Al cap de poques setmanes s'hi va incorporar Rojas, comercial involucrada en entitats del territori com la Cambra de Comerç o Pimec, i que també ha estat la presidenta de TIC Bages. "Jo aquella època treballava en temes d'exportacions. Hi era de suport comercial i per temes administratius. No va ser fins al 2010 que vaig formar part de l'equip laboralment", indica la manresana.
A poc a poc l'empresa va anar creixent: el 2006 es van constituir com a S.L. i actualment disposa d'un equip de deu professionals (enginyers informàtics, enginyers de dades i tècnics de cicles formatius superiors.
Entre els serveis que han anat introduint en el seu catàleg, Rojas destaca el desenvolupament de solucions per a PDA el 2004, coneguts popularment com a ordinadors de butxaca o agenda electrònica, i la incorporació el 2007 d’aplicacions per a Serveis Tècnics (SAT), eliminant el paper en els parts de treball. Posteriorment, Endepro Software va ser pionera en el desenvolupament Android i iOS. Van començar a fer cursos perquè la gent aprengués a programar i van crear una aplicació per anotar i compartir valoracions de vins -Vinthink- que va tenir un gran ressò mediàtic.
En els últims anys, l’empresa ha evolucionat cap a la comunicació industrial, amb la interconnexió de programari amb maquinària de planta, i han incorporat la intel·ligència artificial en la planificació intel·ligent de la producció i reconeixement de veu amb assistents virtuals per a centraletes.
Per a cadascuna de les seves àrees d’especialització, ofereixen solucions Plug&Play (productes per a problemàtiques comunes a la majoria d’organitzacions) i respostes a mida iniciant un projecte de consultoria personalitzat per trobar una solució a un problema que requereix una solució diferent.
La seva metodologia es fonamenta en quatre fases: identificació de requisits per repensar el problema, disseny del projecte, execució i implementació i avaluació i actualització.
Arrelament territorial
Arran de la feina feta al llarg d’aquestes dues dècades, Rojas ha volgut reivindicar l’arrelament de l’empresa al Bages i la importància de les companyies tecnològiques en el teixit empresarial de la comarca. “Treballem pel territori i penso que és important. Darrere de TIC Bages s’ha volgut posar de manifest que a la comarca hi ha empreses tecnològiques. Les industrials tenen més presència, fan més soroll que un despatx amb unes deu persones, i per això sovint no se’ns té tanta consideració”, lamenta. En aquest sentit, explica que TIC Bages “va fer un estudi que posés en relleu que hi ha 30 empreses tecnològiques. He intentat sempre treballar aquesta qüestió amb Pimec i la Cambra de Comerç”.
La manresana assegura que Endepro Software està en contacte amb els centres formatius, com la UPC, la Joviat o Lacetània. “El que pretenem és que hi hagi aquesta connexió entre empresa i estudiants perquè sàpiguen que poden trobar feina sense marxar del territori”.
Sobre les empreses per a les quals treballen, Rojas indica que la seva font principal d’adquisició de projectes és la fidelització i la recomanació “boca-orella” entre clients. Així i tot, precisa que és una feina que requereix un treball i moviment constant de molts anys per guanyar visibilitat. “Estem en associacions i integrats dins del sector tecnològic. Soc inquieta i he estat en diversos llocs. Has de ser molt actiu, estar sempre a l’última i generar confiança. Treballem amb empreses serioses i amb relacions a llarg termini”, sentència.
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