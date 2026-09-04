El president del comitè d’empresa de Seat, optimista sobre la continuïtat de la marca: "Confiem totalment en mantenir l'activitat a Martorell"
Matías Carnero fa una crida a la "calma" i desvincula la viabilitat de la companyia de la continuïtat de Seat
Gemma Sánchez Bonel (ACN)
El president del comitè d’empresa de Seat i membre del consell de supervisió, Matías Carnero, ha fet una crida a la "calma i tranquil·litat" sobre el futur de la fàbrica de Martorell l'endemà que transcendís que Volkswagen podria estudiar fulminar la marca. "Cupra existeix gràcies a Seat, i és inimaginable una empresa que no s'anomeni Seat", ha asseverat en declaracions a l'ACN aquest divendres.
Carnero ha recalcat que el debat ara és veure si la companyia aposta per electrificar algun dels models Seat que es fabriquen a Martorell i, si això no passa, veu "fonamental" que s'assigni la producció de nous models. "Si no, tindrem un problema seriós", ha avisat, tot insistint en desvincular la marca de l'empresa homònima.
"Hem de dir que Seat no es tancarà, continuarà endavant i hi haurà models Seat i Cupra", ha sentenciat Carnero a l'ACN hores després de la reunió del consell de supervisió de Volkswagen sobre el pla de reestructuració del grup automobilístic fins al 2030. El president del comitè d'empresa ha assegurat que el consorci té "total confiança" en mantenir l'activitat a Martorell i ha lamentat el "dany reputacional" causat aquesta setmana amb la filtració d'un suposat document intern de l'automobilística al mitjà alemany ‘WirtschaftsWoche’, en el qual s'avançava la "retirada" de la marca Seat des d'ara i fins el 2029.
Segons Carnero, el futur de la fàbrica de Martorell passa ara per veure si abans de finals del 2027 Volkswagen aposta per electrificar algun dels models Seat de combustió que actualment es produeixen a la planta. Si això no fos així, el grup haurà d'assignar al Baix Llobregat una segona plataforma. És a dir, destinar a Martorell alguns dels nous models que ara hi ha en desenvolupament per ser fabricats d'aquí a cinc anys. "Hi haurà d'haver una adjudicació per amortir els efectes de la falta de producció de combustió a partir del 2030", ha apuntat.
El president del comitè d'empresa veu "fonamental" aquesta assignació si al final no hi hagués electrificació dels Seat. Si no, la situació seria "crítica". Amb tot, està "fermament convençut" que no s'arribarà a cap escenari "problemàtic" perquè, ha assegurat, la fàbrica de Martorell "és la més tecnològica, operativa, productiva i amb millor qualificació formativa". Ha recordat que és l'única automobilística espanyola que fabrica vehicles de forma integral.
Pel que fa a la marca Seat en si, Carnero ha demanat desvincular-la del nom que comparteix amb l'empresa, per bé que ha garantit que també continuarà. "La marca sempre estarà present perquè és emblemàtica", ha afirmat, tot i no descartar que en un futur es produeixin també models amb una altra marca comercial.
"Situació delicada" a Volkswagen, però esperances a Martorell
Al consell de supervisió de Volkswagen -previst per aquest divendres però anticipat a dijous a la tarda pel rebombori mediàtic- es va aprovar per unanimitat el pla de reestructuració del grup fins al 2030. Un dels ajustos principals és l'aprimament de la plantilla amb 50.000 acomiadaments i la voluntat de tancar les plantes alemanyes d'Emden, Zwickau, Hannover i Neckarsulm.
Carnero diu que la reunió va ser un "formalisme" on es van notificar i oficialitzar uns plans "que per tots eren coneguts des de mesos enrere". "Fins i tot el 2024 ja es va anticipar que sobrarien entre 35.000 i 50.000 treballadors a tot el grup", ha afegit, tot precisant que ara començarà la negociació per concretar com es fan els acomiadaments. És la reestructuració més profunda que ha fet mai el grup, on considera que es viu una situació "delicada".
La retallada a Alemanya es veu com una "paradoxa" des de Martorell, on confien que podria haver-hi un traspàs de part de la producció. Tot i que Carnero ha admès que la planta del Baix Llobregat no quedarà 100% al marge de "compromisos d'ajustos de despeses", ha ressaltat que "això no té res a veure amb un tancament".
No creu que es plantegin grans reestructuracions de personal "perquè des del 2001 ja s'ha reduït la plantilla un 10%". De fet, ha assegurat que aquest any s'estan fent contractacions indefinides i es preveuen ampliacions de la plantilla el 2027 "perquè alguns models són superpotents i tenen molt bona acceptació al mercat".
Pel que fa al futur del grup, en paral·lel a escurçar la plantilla i tancar fàbriques, ha avançat que s'han començat a plantejar noves possibles vies de negoci. Per exemple, la producció d'automòbils vinculats a l'àmbit militar.
Seat: 76 anys d’història
Seat, fundada el 9 de maig del 1950 i que l'any passat va celebrar el seu 75è aniversari, és una de les marques internacionals més icòniques i reconeixibles del sector de l'automòbil a l'estat espanyol, i els seus cotxes han format part de la vida de diferents generacions.
El primer model que va llançar Seat va ser el Seat 1400, el 1953, fabricat a la Zona Franca de Barcelona. Quatre dècades més tard, va posar en marxa la planta de Martorell, on el primer model de la línia de muntatge va ser el Seat Ibiza de segona generació. El 1990, Volkswagen va absorbir totalment la companyia, controlada ara per capital estranger.
La marca Seat forma part ara de Seat S.A., que també engloba la marca Cupra, fundada el 2018. Alhora, Seat S.A. s'integra dins el grup Volkswagen, juntament amb altres marques com Audi, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Škoda o la mateixa Volkswagen.
La companyia Seat S.A. té prop de 13.000 treballadors a Catalunya, en les seves tres plantes de producció situades a Martorell, El Prat de Llobregat i Barcelona, i el 80% dels vehicles que fabrica s'exporten a l'estranger a més de 70 països del món.
Actualment, la marca Seat ofereix els models Ibiza, Arona, Leon, León Sportstourer i Ateca, que inclouen motors de combustió, híbrids lleugers i també híbrids endollables.
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