Automoció en crisi
Illa es compromet a fer «tot el que estigui a la seva mà» per salvar Seat i els llocs de treball
El president de la Generalitat assegura que el Govern està en contacte amb els responsables de Volkswagen per l’impacte que el pla d’ajust del grup pugui tenir sobre la fàbrica de Martorell
Sara González
El Govern de la Generalitat està en contacte amb els responsables de Volkswagen i Seat a Catalunya després que el consell de supervisió de la companyia hagi aprovat un pla d’ajust que podria eliminar, de cop, fins a 50.000 llocs de treball en els pròxims anys en tot el grup, que engloba marques com Volkswagen, Audi, Porsche i Seat/Cupra. De fet, està en dubte la continuïtat de Seat, el futur del qual no està clar per ara. «Tenen el nostre suport. El Govern farà tot el que estigui a la seva mà per preservar la indústria catalana i els llocs de treball», ha promès el president Salvador Illa des de Kíiv, on encara el segon dia de la seva agenda a Ucraïna.
Els acomiadaments que ha apuntat la companyia, que afectarien també càrrecs directius, comprometen la viabilitat de les fàbriques de Volkswagen a les ciutats alemanyes d’Emden, Zwickau, Hannover i Neckarsulm, la producció actual de les quals està previst que acabi entre 2031 i 2034 sense que tinguin assegurada la seva continuïtat. Ja l’any 2024 el grup va aprovar 50.000 acomiadaments més.
La planta de Martorell no està entre les amenaçades. De hecho, el presidente del comité de empresa de Seat,Matías Carnero, recordaba este jueves en EFE la reciente inversión de 10.000 millones de euros que el grupo Volkswagen hizo en Seat y Cupra para electrificar la compañía, que también se ha valido de fondos públicos. "Si desapareciera la marca, alguien tendría que pedir responsabilidades al consorcio alemán. Si això fos cert, caldria muntar un pla B per buscar una alternativa», va assegurar el representant sindical.
Illa ha volgut traslladar que el Govern està preocupat i ocupat en el possible impacte que tingui al pla d’ajustament a la fàbrica de Martorell. Aquest divendres, el president s’ha reunit amb empresaris ucraïnesos a Kíiv i ha anunciat que aquesta tardor se celebraran a Catalunya unes jornades econòmiques sobre la reconstrucció d’Ucraïna a la qual seran convidats també empresaris del país, que fa quatre anys i mig que està en guerra amb Rússia.
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