Volswagen retallarà 50.000 llocs de treball i dirà si manté Seat com a marca
El consell de supervisió del consorci alemany aprova la reestructuració del grup / El pla d’ajust global deixa en suspens quatre fàbriques a Alemanya
Xavier Pérez
El consell de supervisió de Volkswagen va aprovar ahir per unanimitat el pla d’ajust presentat pel consell d’administració del grup alemany, un pas que formalitza la reestructuració de la companyia automobilística per reforçar la seva eficiència i competitivitat. La matriu no va detallar, però, si la mesura afectarà la marca espanyola Seat, va informar la companyia en un comunicat. El grup celebra avui una reunió a la seu de Wolfsburg (Alemanya) per debatre’n la reestructuració.
El denominat Pla de Futur, que engloba marques com Volkswagen, Audi, Porsche i Seat/Cupra, contempla eliminar fins a 50.000 llocs de treball en els pròxims anys en tot el grup, inclosos càrrecs directius. La xifra deixa també en suspens quatre fàbriques a Alemanya: Emden, Zwickau, Hannover i Neckarsulm.
Pressió competitiva
La companyia va justificar l’ajust per la creixent pressió competitiva a escala mundial, el canvi en els patrons de demanda i la transformació tecnològica que viu el sector, i va defensar que és necessari un "ajust fonamental addicional" en els nivells de plantilla a nivell global, sumat als programes de reducció que ja tenen en marxa. Volkswagen no ha detallat de moment ni el calendari d’aplicació ni com es repartiran les retallades entre marques i regions.
Seat pot entrar a la llista de territoris sacrificables per salvar la nau i, segons mitjans alemanys, el grup Volkswagen estudia prescindir de la marca (no de la companyia, que també fabrica Cupra). Abans de conèixer-se l’aprovació del pla de reestructuració, el diari econòmic alemany WirtschaftsWoche va revelar, a partir d’un informe confidencial intern, que la matriu alemanya estudiaria deixar de fabricar cotxes sota el nom Seat com a molt tard a finals del 2029, ja que mantenir Seat en la seva forma actual immobilitzaria recursos addicionals, mentre que es pretén centrar el desenvolupament estratègic en el grup de marques com Cupra.
Després de 76 anys d’història, la marca com a tal podria donar pas a una nova dimensió empresarial i industrial amb Cupra com a únic estendard. "Tota la indústria, inclòs el Grup Volkswagen i, per descomptat, Seat SA, estem immersos en una profunda transformació basada en el nostre compromís amb l’electrificació", van comentar des de la marca espanyola abans que transcendís la decisió del consell de supervisió del grup alemany.
El pla aprovat ahir encaixa, en tot cas, amb el marc de retallada que ja s’havia avançat: el tancament de fàbriques a Alemanya (entre dos i quatre) durant el període 2031 i 2034, la reducció d’un terç de la plantilla (100.000 dels 655.000 treballadors actuals), la cancel·lació del 15% de les inversions en desenvolupament de noves plataformes tecnològiques i models de conducció autònoma, la reducció a la meitat de la gamma de models i la rebaixa de la producció a un màxim de 9 milions de cotxes (el grup té una capacitat de 12 milions d’unitats a l’any).
En el cas de la companyia espanyola, un eventual adeu al logo de Seat podria portar implícit un baló d’oxigen més gran per a Cupra, ja que la planta de Martorell habilitaria espai on actualment (estava fins al 2032, tot i que segons el que es decideixi es pot avançar al 2029) es fabriquen els Seat Arona, León i Ibiza (els únics models que queden de la marca) per ubicar una segona plataforma del grup per produir nous models. La proposta de futur, a més, també implica considerar la participació d’alguna marca xinesa com Xpeng, amb qui fa anys que el grup té relacions i que no és la primera vegada que sona entre els directius per produir a Martorell.
Reclamació sindical
La presumpta filtració de part del contingut de l’informe que anuncia el possible final de la marca Seat com a part de les mesures de sanejament del consorci alemany va provocar la crítica immediata dels representants sindicals de la companyia espanyola. En unes declaracions recollides per l’agència Efe, el president del comitè d’empresa de Seat, Matías Carnero (UGT), va assenyalar que era "inacceptable" el que publica el diari WirtschaftsWoche i que va fer saltar totes les alarmes a Martorell.
El representant sindical va emfatitzar la importància del fet que la recent inversió de 10.000 milions d’euros que el grup Volkswagen va fer a Seat i Cupra per electrificar la companyia també s’ha alimentat de fons públics. "Si desaparegués la marca, algú hauria de demanar responsabilitats al consorci alemany. Si això fos cert, caldria buscar una alternativa", va indicar.
Carnero es va mostrar molt molest amb aquesta filtració i va voler apel·lar a la "cautela" davant d’una informació que ahir no se sabia si era real o no. El que està clar és que la primera reacció del comitè d’empresa de Seat SA serà demanar explicacions al comitè executiu en la reunió d’avui sobre la veracitat d’aquesta informació, ja que, si fos real aquesta notícia, suposaria "posar a la diana" a la marca Seat en un termini de només tres anys.
El representant sindical va aprofitar per demanar a les administracions que es posin les piles per salvaguardar el futur industrial del sector a Espanya i que "s’impliquin i demanin responsabilitats" al consorci alemany per mantenir la fabricació de vehicles de la marca Seat.
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