Canvis en la jubilació flexible: els autònoms ja poden tornar a treballar i continuar cobrant la pensió
La Seguretat Social facilita des d’aquest divendres 27 d’agost que els pensionistes tornin a l’activitat professional i ingressin, alhora, part de la seva pensió
Gabriel Ubieto
Els jubilats autònoms ja poden acollir-se als últims canvis en matèria de pensions i compaginar part de la seva prestació amb els ingressos derivats de la seva activitat professional. La reforma de la jubilació flexible dissenyada pel Govern ha entrat en vigor aquest divendres 27 d’agost. L’objectiu és incentivar que part dels jubilats abandonin el seu retir, tornin a treballar i combinin part de la seva pensió amb un salari o ingressos laborals.
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha impulsat una sèrie d’incentius per permetre que els assalariats i, per primera vegada, els autònoms, puguin complementar les seves prestacions públiques, i les modificacions ja han entrat en vigor.
Un canvi pensat per a persones que hagin arribat a l’edat de jubilació amb bona salut, que un cop retirades es replantegin la seva rutina i decideixin que tenen ganes de tornar a treballar. Segons un estudi publicat per Funcas el setembre del 2025, gairebé el 30% dels jubilats tornaria a treballar per ampliar els seus ingressos. La Seguretat Social fa més d’un any que treballa en aquesta reforma i, segons els terminis marcats, entra ara en vigor, tal com va avançar en el seu moment aquest diari.
Quines són les novetats?
La ministra Elma Saiz vol popularitzar la jubilació flexible i sumar més persones que passin «de la reserva» al mercat laboral. I pretén fer-ho per dues vies. La primera: donar més diners als jubilats que es reincorporin amb un contracte a temps parcial —el contracte a temps complet continua vetat i per a això hi ha altres recursos—.
Fins ara, el jubilat podia tornar i fer una jornada d’entre el 25% i el 75%. I després de la reforma aquest percentatge s’eleva a una forquilla d’entre el 33% i el 80% del temps total. La quantia de la pensió es reduirà en relació proporcional al temps que comenci a treballar. Per exemple, si un metge jubilat torna a passar consulta i ho fa a mitja jornada, cobrarà la meitat de la pensió que estava cobrant, més el seu nou sou.
I l’altra palanca que toca la Seguretat Social és la d’obrir la jubilació flexible als autònoms. Més ben dit, a aquells pensionistes que vulguin tornar a treballar com a autònoms, ja que fins al seu retir poden haver estat exercint com a autònoms o com a assalariats. El pensionista rebrà fins a un 25% de la seva pensió i aquells ingressos derivats de la seva nova activitat.
Quins perfils se’n veuen beneficiats?
La jubilació flexible és una modalitat que ja existeix, si bé amb les condicions actuals pràcticament ningú la fa servir. Fins ara estava reservada exclusivament a jubilats que volguessin tornar a treballar amb un contracte a temps parcial, és a dir, que combinessin la seva prestació amb un ‘minijob’. Segons les últimes dades facilitades per la Seguretat Social a sindicats i patronals, amb prou feines unes 3.000 persones a tot Espanya.
Un perfil que encaixa amb professionals liberals, amb una agenda de contactes que els permet reincorporar-se al mercat —com metges, advocats o arquitectes— i fer-ho incentivats per bones remuneracions. O, en el cas dels autònoms, per complementar una pensió que no sempre és tan elevada com la dels assalariats.
En cas que aquestes persones es jubilessin de manera demorada, és a dir, passada la seva edat legal de jubilació, la Seguretat Social els mantindrà el plus de la paga que al seu dia els va concedir. En el que va del 2026, el 12% de les persones que es jubilen ja ho fan passat el mínim legal.
També pot servir per a aquelles persones que es van veure obligades a jubilar-se de manera forçosa, per exemple perquè la seva empresa va fer un ERO i les va acomiadar. La jubilació flexible els pot permetre millorar les seves cotitzacions i, quan tornin a jubilar-se al 100%, els quedarà una pensió millor. Les possibilitats d’aquests perfils per reenganxar-se a un mercat laboral que els va expulsar al seu dia són, tanmateix, més limitades.
Quan entren en vigor els canvis?
Els canvis aprovats al maig pel Consell de Ministres han entrat en vigor, com estava previst, aquest divendres. Tres mesos després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). A efectes de protecció social i assistència, aquests nous beneficiaris mantindran aquells serveis propis d’un jubilat.
Hi ha altres formes de cobrar pensió i treballar?
El Govern avança en la seva agenda de reformes sobre el sistema de Seguretat Social, amb l’objectiu d’allargar la vida laboral dels espanyols per la via dels incentius i apuntalar així la sostenibilitat de les pensions. Aquesta és la línia en què fa temps que negocia —i acorda en molts casos— amb patronal i sindicats. Les arques públiques aconsegueixen augmentar els seus ingressos, ja que hi ha més gent cotitzant, alhora que redueixen les seves despeses, ja que hi ha menys gent cobrant —o cobrant una mica menys— del sistema públic.
La jubilació flexible no és l’única manera de combinar pensió i feina. També es pot fer a través del que es coneix com la jubilació activa, que consisteix a no arribar a interrompre la carrera professional i, quan arriba l’edat de jubilació, agafar la pensió però continuar treballant. Aquesta modalitat continua en vigor.
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