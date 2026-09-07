La tornada a la rutina
Els espanyols mengen tres milions de pizzes a la setmana, més de la meitat de supermercat
El consum de plats preparats va augmentar l’any passat un 5,5%, amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi, però amb un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i creme
María Jesús Ibáñez
Amb el retorn a la rutina, la tornada al col·le i l’operació rebost en marxa, al setembre tornen també els menjars ràpids al migdia i els sopars per sortir del pas a moltes llars. I amb aquestes, els plats preparats renoven el seu protagonisme, amb els brous envasats agafant el relleu dels gaspatxos i salmorejos i les propostes a base de pasta italiana o d’arròs substituint les amanides. La que segueix impertorbable és la pizza, líder en aquest segment (amb un creixement del 2,6% el 2025) i de la qual cada setmana es consumeixen a Espanya de l’ordre de tres milions d’unitats. D’aquestes, entre el 60% i el 65% provenen del supermercat (pizzes refrigerades i congelades), mentre que el 35% o 40% restant s’adquireixen al sector de la restauració (‘delivery’ i pizzeries).
La pizza representa, segons dades de l’ Associació de Plats Preparats d’Espanya (Asefapre),prop del 39% de totes les opcions refrigerades de plats preparats que els espanyols fiquen a la cistella de la compra setmanal, amb marques com Dr. Oetker, Buitoni i Italpizza, que formen el podi de vendes de les congelades, i Casa Tarradellas, Palacios i Campofrío, en el cas de les refrigerades. A la pizza, el segueixen les patates congelades, de les quals l’any passat es van consumir 98.056 tones (un 3% més que el 2024) i els plats amb base de pasta, que van arribar a les 72.405 tones (cosa que va suposar un augment del 7,2%), segons recull l’informe anual de la patronal de fabricants.
«És un sector que manté un creixement sòlid en l’última dècada, amb un increment del 43,8% en volum», assegura, per la seva banda, el Ministeri d’Agricultura i Alimentació, que aquest estiu ha presentat el seu panell anual sobre el consum alimentari a Espanya. Amb tot, adverteix el departament que dirigeix el ministre Luis Planas, «aquest avenç no ha sigut homogeni entre tots els productes, i s’impulsa en bona mesura per la forta expansió de la categoria de les truites refrigerades (186,7%) i el genèric d’altres plats preparats (104,8%), en el que s’inclouen les sopes i cremes, que amb un creixement del 37,4% presenten una forta evolució.
Cavis en els hàbits de consum
Fa temps que les dades confirmen el canvi estructural en els hàbits de consum del qual el sector de la distribució avisa, fins al punt que alguns parlen ja de la desaparició (o la reducció a la mínima expressió) de les cuines a les llars. Així, el 71% dels sopars que realitzen les famílies a Espanya són ja de plat únic, entre altres coses perquè el temps que les llars destinen a cuinar està caient en picat, segons dades en aquest cas de la consultora Worldpanel by Numerator ( l’antiga Kantar). El que prima és la conveniència, una solució el més senzilla i ràpida possible que permeti menjar o sopar sense massa esforç. «I en aquest context, la categoria d’aliments preparats per menjar, que han crescut un 55% en els últims tres anys, adquireixen un paper rellevant», destacava recentment en unes jornades celebrades a Barcelona Joan Riera, director d’Atenció al Client a l’oficina que la companyia té a la capital catalana.
Augmenta el consum de plats preparats
Les llars espanyoles van augmentar un 5,5% la compra de plats preparats l’any 2025, fins als 850,11 milions de quilos o litres, indica el ministeri. El consum per càpita de plats preparats a Espanya va ser de 18,15 quilos, cosa que va suposar, al seu torn, un increment del 5,6% respecte a l’any anterior. «Tot i que no s’aprecia un consum estacional d’aquests productes, en els mesos de desembre i gener si sembla que s’intensifica lleugerament la demanda especialment en volum, possiblement perquè l ’impacte de les festes nadalenques contribueixi a la demanda més gran d’aquests productes ja preparats per al consum», afegeix el mateix informe ministerial.
Els motius d’aquells que recorren a aquest tipus d’aliments passen, a més de per la conveniència, per la falta de temps i l’escassetat d’habilitats culinàries. Un estudi del 2024 de l’associació empresarial Aecoc, titulat ‘Alimentació de conveniència-Ready to eat’, recollia, per exemple, que el 56% dels ciutadans consumeix productes preparats per menjar perquè així estalvien temps, mentre que un 46% afirmen que consumirien encara més productes d’aquest tipus si l’ oferta de receptes sanes fos més àmplia.
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