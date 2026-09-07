SECTOR IMMOBILIARI
El Govern central presenta el seu ‘Idealista públic’ amb 800 pisos de lloguer
Pedro Sánchez anuncia que Casa 47 incorporarà «molt aviat» 1.500 habitatges més i sumarà nova oferta cada trimestre
Gabriel Santamarina
El Govern ha presentat aquest dilluns el nou portal de Casa 47, l’empresa estatal d’habitatge nascuda de la transformació de Sepes, que arrenca amb 800 habitatges de lloguer assequible i a la qual s’incorporaran 1.500 habitatges més pròximament, segons ha anunciat aquest dilluns el president del Govern, Pedro Sánchez, durant la presentació de la plataforma, i tal com va avançar en primícia El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, divendres passat.
«Per a massa persones buscar un habitatge s’ha convertit en una mena de cursa d’obstacles», ha assegurat Sánchez. Davant d’això, l’Executiu aspira que Casa 47 funcioni com una finestreta única per consultar l’oferta, comprovar requisits i presentar sol·licituds.
La plataforma mostrarà convocatòries amb informació sobre els habitatges, la tipologia, la ubicació, els terminis i les condicions d’accés. També incorpora un cercador amb simulador previ perquè cada usuari pugui conèixer quins immobles pot sol·licitar. El Govern preveu incorporar nova oferta cada trimestre. L’oferta s’anirà ampliant recurrentment amb noves convocatòries.
Sortejos davant notari
El Ministeri d’Habitatge planteja el portal com un equivalent públic dels grans portals immobiliaris. El seu objectiu és que buscar un habitatge públic sigui tan senzill com fer-ho al mercat privat, tot i que amb un sistema d’adjudicació diferent: totes les sol·licituds vàlides participaran en sortejos davant notari que determinaran l’ordre d’accés als immobles.
Els aspirants podran seleccionar diversos habitatges i ordenar-los per preferència. Per sol·licitar-ne un s’hauran d’identificar mitjançant Cl@ve, DNI electrònic o certificat digital, aportar la composició de la seva unitat de convivència i els ingressos. Entre els requisits generals figura tenir nacionalitat espanyola o residència legal, ser major d’edat o menor emancipat i, tret de determinades excepcions, no disposar de cap altre habitatge en propietat. La renda anual neta de la unitat de convivència s’haurà de situar entre 2 i 7,5 vegades l’IPREM.
L’esforç econòmic també actuarà com a filtre. El lloguer de l’habitatge sol·licitat no podrà superar el 30% de la renda mensual disponible de la unitat de convivència. Casa 47 fixarà a més ‘topalls’ per comunitats autònomes i estableix que la renda tampoc podrà superar el 30% de la renda mitjana del territori.
Contractes de fins a 75 anys
Un altre dels pilars del model serà la permanència dels immobles dins del parc públic. «Els habitatges de Casa 47 estaran protegits per sempre. Mai seran una oportunitat de negoci», ha defensat Sánchez. Els contractes tindran una primera durada de 14 anys i podran prorrogar-se automàticament en períodes de set anys sempre que els inquilins continuïn complint la majoria de les condicions d’accés, fins a arribar a un màxim de 75 anys.
La ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, ha reivindicat també el canvi de paper de l’Estat en el mercat residencial. «Durant dècades es va assumir que l’Administració havia d’ocupar una posició secundària en la promoció, centrada principalment en ajudes al sector privat. Si l’Estat garanteix l’educació o la sanitat, ¿per què ha de mantenir-se al marge del dret a l’habitatge?», ha plantejat.
Casa 47 pretén participar ara en tot el cicle residencial, des de la mobilització de sòl fins a la construcció, l’adjudicació i la gestió dels lloguers. L’entitat ha incorporat 40.000 habitatges procedents de la Sareb i 2.400 sòls amb capacitat per a 55.000 més de patrimoni procedent de Defensa, Interior i Hisenda. També ha licitat la construcció de 2.490 habitatges i ha reactivat actuacions com Campamento, a Madrid, on estan previstes 10.700 cases. Rodríguez ha avançat, a més, que Casa 47 podrà anunciar pròximament noves fórmules de col·laboració publicoprivada. L’estrena del portal suposa, ara per ara, la cara més visible del nou model estatal: 800 habitatges de sortida, 1.500 més en camí i noves convocatòries periòdiques.
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