Mirar enrere per continuar impulsant el futur
Andrés Yin Hui, CEO Huawei Iberia
Hi ha períodes que semblen breus quan s'observen des de la distància, però que són capaços de transformar completament una societat. Vint-i-cinc anys només poden ocupar unes pàgines en un llibre d'història. Tanmateix, els qui hem viscut aquest darrer quart de segle sabem fins a quin punt ha canviat la nostra manera de treballar, aprendre, comunicar-nos o fer créixer les nostres empreses.
Quan Huawei va arribar a Espanya, el país acabava d'estrenar segle i mil·lenni. Es preparava per acomiadar-se de la pesseta, internet començava a entrar tímidament a les llars i el telèfon mòbil encara estava lluny de convertir-se en l'eina imprescindible que és avui.
Des d'aleshores Espanya ha protagonitzat una transformació extraordinària. La tecnologia ha esdevingut una infraestructura essencial de la nostra vida quotidiana i un dels principals motors de l'economia. Aquest avenç no només s'explica per l'aparició de noves solucions, sinó per la capacitat del país per incorporar-les i convertir-les en una palanca de progrés econòmic i social.
Huawei ha tingut el privilegi d'acompanyar aquest recorregut durant 25 anys, juntament amb operadors, empreses, administracions, universitats i centenars de socis locals.
Espanya ocupa avui una posició destacada en la transformació digital europea. Compta amb una de les xarxes de fibra més extenses del continent. Segons l'Informe Dècada Digital 2026, el 2025, Espanya va assolir una cobertura del 96,05% en xarxes de molt alta capacitat i una cobertura global 5G per al conjunt de la població del 99,17%. També ha avançat en la digitalització de les administracions i les pimes, i participa en projectes estratègics relacionats amb els semiconductors i les tecnologies quàntiques.
Res d'això no ha passat de forma automàtica. És resultat d'anys d'inversió, innovació i col·laboració entre administracions, operadors, companyies tecnològiques, universitats i centres de recerca. La innovació sorgeix quan sumem coneixements i construïm relacions de confiança a llarg termini.
Innovació, talent i col·laboració per transformar
A Huawei hem participat en fites com el desenvolupament del 3G, el 4G i la fibra òptica, el desplegament del 5G i els primers passos cap al 5.5G. La nostra aportació va més enllà de proporcionar tecnologia, ja que també busquem enfortir el teixit empresarial i apropar les oportunitats digitals a tot el territori.
La investigació i el desenvolupament formen part de l'ADN de Huawei. Prop del 21% dels nostres ingressos globals es reinverteix en R+D i al voltant del 54,1% dels nostres professionals treballen en aquest àmbit. Aquesta aposta neix del nostre convenciment que innovar exigeix anticipar-se i mantenir una visió a llarg termini.
Avui ens trobem en l'era de la intel·ligència artificial, el cloud computing, les xarxes de nova generació i la digitalització de l'energia, avenços que obren oportunitats enormes, però que també plantegen noves exigències en termes d'eficiència, sostenibilitat i seguretat. Des de la nostra àrea de Digital Power treballem en la convergència entre energia i tecnologia, mentre que la nostra divisió de Cloud acompanya les organitzacions espanyoles en els seus processos de transformació. A més, donem suport a pimes i empreses emergents mitjançant iniciatives com la nostra col·laboració amb Nuclio Founders i el Huawei Startup Cloud Program.
Però, per avançada que sigui una infraestructura, el seu valor veritable depèn de les persones que sàpiguen utilitzar-la. Per això, la formació és una de les nostres àrees d'actuació principals. La Huawei Spain Academy, institució de referència per a la companyia a Europa, va néixer amb l'objectiu de formar fins a 50.000 persones en cinc anys. Compta amb més de 3.000 cursos i programes, impartits per més de 300 experts internacionals i 50 professionals locals.
Crec que aquest projecte reflecteix especialment bé com entenem la nostra responsabilitat. Volem que joves, professionals, persones aturades, grans i col·lectius vulnerables puguin desenvolupar-se en una economia digital. La bretxa pot ser territorial, generacional, econòmica o de gènere, i abordar-la exigeix oferir no sols connectivitat, sinó també coneixement i oportunitats. Necessitem, a més, més vocacions STEM i una presència més gran de dones en el disseny de les tecnologies del futur.
Durant aquests anys, també hem dut a terme importants iniciatives educatives com Smartbus, adreçada a nens d'entre 7 i 13 anys, així com als seus professors i pares. Smartbus ha arribat a 166 escoles i ha impactat més de 45.000 persones, amb l'objectiu de fomentar l'ús responsable de la tecnologia.
Una altra acció que m'agrada posar en relleu són les beques “Futur de les TIC”, llançada el 2012 i que activem cada any. Aquesta iniciativa ha beneficiat més de 200 joves espanyols. Amb aquest projecte, hem impulsat les carreres tecnològiques dels estudiants, recolzant els seus propis projectes i obrint oportunitats perquè desenvolupin la seva trajectòria professional en grans empreses tecnològiques.
A més, Huawei ha escollit Espanya per promoure la iniciativa pionera Tech4Nature, que té com a objectiu protegir la natura mitjançant la tecnologia. Entre els projectes més destacats hi ha el de protecció de l'àliga cuabarrada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Catalunya) i nous projectes per protegir la biodiversitat a Sierra Nevada (Andalusia).
L'acceleració tecnològica també exigeix reforçar la confiança. La ciberseguretat, la protecció de les dades i el desenvolupament responsable de la intel·ligència artificial seran determinants. La col·laboració publicoprivada ha de recolzar-se en la transparència, el diàleg i criteris tècnics objectius, sense frenar la innovació.
Quan miro enrere, veig molt més que avenços tecnològics. Veig relacions construïdes, equips que han crescut junts i projectes que han connectat territoris. La nostra presència a Espanya es recolza avui en més de 400 socis locals i una activitat que genera prop de 10.000 llocs de treball indirectes. Però allò que defineix la nostra trajectòria és la voluntat de continuar contribuint al desenvolupament econòmic, tecnològic i social del país.
Aquests 25 anys no representen un punt d'arribada, sinó una base per continuar avançant. Ens han ensenyat que la innovació es tradueix en beneficis concrets quan les infraestructures connecten, les empreses troben noves possibilitats, les persones adquireixen capacitats i la tecnologia ajuda a construir una societat més sostenible i inclusiva.
Perquè mirar enrere és molt més que un exercici de nostàlgia. Mirar-nos el passat des del present ens permet prendre consciència del camí recorregut i imaginar tot el que encara podem assolir en les properes dècades.
Via: Diari de Girona
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