La Generalitat destinarà 44 milions a reforçar el control sanitari dels escorxadors
La nova licitació preveu 185 auxiliars oficials, un 6% més, per donar suport als veterinaris
ACN
El Govern reforçarà el control sanitari als escorxadors i establiments de manipulació de caça de Catalunya amb una nova licitació valorada en 44 milions d’euros. El contracte, que començarà el 2027 i es podrà prorrogar fins al 2029, permetrà ampliar un 6% la plantilla d’auxiliars oficials d’inspecció veterinària, fins als 185 efectius. Aquests professionals donaran suport als veterinaris oficials en el control sanitari del sacrifici dels animals, que es fa de manera permanent i individualitzada sobre el 100% dels animals. El reforç permetrà ampliar els controls en programes com els de salmonel·la i campilobàcter, així com millorar la supervisió de la higiene dels processos, la sanitat i el benestar dels animals.
Catalunya disposa de 229 línies d’escorxador de sacrifici de totes les espècies d’animals domèstics. Actualment, el sistema de control sanitari està plenament consolidat en 31 establiments que concentren el 95% dels animals sacrificats. Amb el reforç, el dispositiu estarà format per 206 veterinaris oficials i 185 auxiliars d’inspecció, prop de 400 professionals en total.
El reforç del control busca garantir la seguretat alimentària i la salut pública, així com la certificació sanitària de les exportacions i la capacitat de resposta davant possibles riscos o alertes.
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